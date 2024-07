Fußballfieber und Seelsorge

Pfarrer Hans Hermann Münch zwischen Kirchenkanzel und Fußballplatz

Hans Hermann Münch, Pfarrer in Tröstau, liebt die Gegensätze im Leben: Sonntagvormittag predigt er in der Kirche, am Nachmittag steht er begeistert als Fan an der Bande des Fußballplatzes seiner Spielvereinigung Weißenstadt.