Radpilgern auf neuen Wegen: Talk mit Pfarrer Jürgen Nitz

Jürgen Nitz ist evangelischer Pfarrer in Kaufering, Pilgerbegleiter, und adfc-TourGuide. Er erkundet und beschildert ehrenamtlich mit seinem Team die neuen Jakobusradpilgerwege in Bayern und war zuletzt in Oberfranken unterwegs:

"Unser Gedanke bei der Entwicklung war: 'Ich bin dann mal weg.' Also eine Auszeit vor der Haustüre."

Laut seiner Streckenplanung kommt man nun auf dem Jakobusradpilgerweg von der Ostsee bis an den Bodensee - und dabei an Oberfranken vorbei. Dabei hat er mit seinem Team den Landkreis Hof als Highlight entdeckt und den wunderschönen Weg vom Fichtelgebirge nach Weißenstadt. Weiter geht es dann durch die fränkische Schweiz nach Nürnberg.

"Das ist eine Entdeckerstrecke. Und die Kirchen, nicht nur die Markgrafenkirchen, sondern überhaupt die alten Kirchen dort sind wunderbare Orte um aufzutanken und zur Ruhe zu kommen, um zu beten und um zu sich zu kommen. Die Verbindung Oberfranken und Jakobusweg ist einfach top."

Kostenlose GPS-Tracks zum Download und Karten gibt es unter www-radpilgern-bayern.de.