Deutschland pilgert 2021: Einmal durch ganz Deutschland pilgern

Über drei Monate einmal quer durch Deutschland pilgern? Die Initiative mc2 vom Marburger Kreis hat in Zusammenarbeit mit der fränkischen Jakobus­gesellschaft und der Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands (GKMD) einen Pilgerweg geplant. Die Schirmherrschaft hat Bischof Dr. Heiner Wilmer, Hildesheim, übernommen. Interessierte, egal ob mit oder ohne Konfession, können sich je nach Belieben für verschiedene Streckenabschnitte anmelden.

Das Programm

Auf dem Programm stehen neben stundenweisen schweigendem Gehen und Innehalten auch fröhliche Gespräche und gemeinsames Essen. Jeden Abend und Morgen wird eine Liturgie in örtlichen Kapellen abgehalten. Wer sich über die Route informieren will, kann sich auf dem Blog die nächsten Etappenziele sowie bereits gepilgerte Streckenabschnitte anschauen. Dabei sind Bilder, eine kurze Beschreibung der Strecke und, besonders hilfreich für Pilgernde die ebenfalls einsteigen möchten, die Schwierigkeit der verschiedenen Etappen. Die Routen wechseln sich vom Schwierigkeitsgrad her ab, es ist keine Vorerfahrung nötig. Streckenabschnittsbegleiter sind über den ganzen Weg hinweg dabei. Eine Liste von Unterkünften wird zur Verfügung gestellt, sie können entweder selbst oder vom mc2 gebucht werden.

Gestartet ist die Route am 26. April in Brodersby in Schleswig-Holstein mit einigen Fahrradetappen. Nun sind schon fast 70 der insgesamt 82 Etappen geschafft. Noch bis zum 16. Juli führt die Strecke durch Baden-Württemberg und Bayern. Der Pilgerweg endet in Einsiedeln in der Schweiz nach 1599 gepilgerten Kilometern.

Weitere Infos gibt es auf der Seite des Marburger Kreis