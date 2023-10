Karl Hufnagel hat einen Bibelkreis gegründet und leitet ihn mit großer Leidenschaft. Der Pfarrer ist vor gut einem Jahr in den Ruhestand getreten. Hat aber sofort einen Bibelkreis ins Leben gerufen, den er jetzt auch leitet:

"Ich will ja auch nicht nur rumhängen und von einem Tag zum anderen denken, was mache ich heute und deshalb finde ich das sehr sinnvoll und ein Bibelkreis war mir immer schon sehr wichtig."

Viele Kirchengemeinden könnten ohne die Unruheständler ihr Gemeindeleben gar nicht mehr aufrecht erhalten. Deshalb werden solche Pfarrer im Ruhestand immer häufiger gebraucht

Singen macht glücklich und ist gesund

Helmut Hofmann macht mit beim größten Chorprojekt der Region "7 Worte vom Kreuz". Der frühere Oberkirchenrat war lange Zeit in München für die Abteilung Schule-Bildung-Medien zuständig, später dann für die Abteilung Gesellschaftsbezogene Dienste. Im Ruhestand kam Helmut Hofmann zurück nach Bayreuth, in die Stadt, in die seine familiären Wurzeln reichen und in der er als Vikar und als Dekan tätig war. Und auch jetzt noch mit 80 Jahren nimmt er aktiv am Gemeindeleben teil und singt im Chor.

Pilgern bringt Menschen zusammen

Auch Michael Thein ist Pfarrer im Ruhestand und begleitet jetzt Pilger auf dem Jakobusweg. Die Jakobswege führen bis nach Santiago de Compostela, zum Grab des Apostels Jakobus. Viele Kilometer gehen auch durch Oberfranken, das mittlerweile sogar im Zentrum des europäischen Wegenetzes liegt. Michael Thein hat jetzt im Ruhestand seine Liebe zum Pilgern auf den Jakobuswegen neu entdeckt:

"Ich erlebe, dass ich beim Pilgern die Beziehung zu mir selbst und zur Natur um mich herum wieder ganz neu pflegen kann und wie Pilgern Menschen zusammenbringt."

Aber nicht nur Pfarrer arbeiten im Ruhestand weiter. Viele Menschen engagieren sich und so sind oft auch die 60 bis 80 jährigen tragende Kräfte von Kirche und Gesellschaft. Die Ärztin Dr. Regine Frunzke ist eine von ihnen. Mit ihren Idealen und Werten setzt sie sich vor allem für die Rechte von Frauen ein. Sie zeigt uns ihren Lieblingsplatz: die "Fürstin der Markgrafenkirchen", die Ordenskirche in Bayreuth St. Georgen.