Gerlinde Zeitler ist seit 2007 Mesnerin in der Bartholomäuskirche in Bindlach. Sie bezeichnet das Gotteshaus inzwischen als ihr "zweites Zuhause", so sehr ist ihr die Kirche ans Herz gewachsen. Als Mesnerin kümmert sie sich unter anderem darum, dass die Kerzen brennen und der Abendmahlskelch bereit steht.

In ihrer Funktion als Kirchenführerin bietet sie Führungen durch ihre Kirche an, erzählt über den Altar und welche Rolle die Bildnisse von Jesus in der Markgrafenkirche spielen. Und sonst ist Zeitler auch noch im Kindergottesdienst für die Gemeinde da. In der Advents- und Weihnachtszeit kommt aber die für sie schönste Aufgabe auf sie zu: Der Aufbau der Landschaftskrippe.

Dafür wurden vor einigen Jahren in der Holzbildhauerei Bittermann in Bindlach Figuren aus Lindenholz geschnitzt.

"Unsere Krippe und unsere schönen Figuren erzählen auf ganz anschauliche und einfache Weise davon, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Aber sie erzählen auch von der Suche der Menschen nach Gott, von den Irrwegen und Umwegen."

Jedes Jahr nimmt sich Gerlinde Zeitler einen ganzen Tag Zeit, um die Krippe liebevoll aufzustellen. Zu jeder Figur, die sie aufstellt, fällt ihr eine Geschichte ein: Ob Engel, Hirte, die heiligen drei Könige oder Ochse. Sie ist in ihren Gedanken ganz bei der Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium. Im Video erzählt sie uns die Geschichten zu den Figuren.