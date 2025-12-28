Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat für Heiligabend 2025 erneut hohe Besucherzahlen gemeldet. Nach ersten Hochrechnungen nahmen mehr als fünf Millionen Menschen an rund 33.000 evangelischen Weihnachtsgottesdiensten in Deutschland teil. In einzelnen Regionen sei ein leichter Anstieg der Teilnahme zu verzeichnen gewesen, teilte die EKD am Sonntag mit.

Hohe Besucherzahlen seien sowohl in ländlichen Regionen als auch in Großstädten registriert worden, meldete die EKD. In der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis besuchten demnach mehr als 12.900 Menschen die Gottesdienste am Heiligabend. Im Dom zu Lübeck wurden in vier Gottesdiensten rund 4.500 Besucherinnen und Besucher gezählt, etwa zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Familiengottesdienste und musikalische Christvespern besonders gefragt

Die Berliner St. Marienkirche verzeichnete rund 2.000 Besucherinnen und Besucher, im Ulmer Münster nahmen insgesamt 3.750 Menschen an drei Gottesdiensten teil. Auch Kirchen in Düsseldorf und Dortmund meldeten höhere Zahlen als 2024.

Um dem Andrang gerecht zu werden, öffneten viele Gemeinden zusätzliche Bereiche wie Emporen und Seitenschiffe oder stellten weitere Sitzplätze bereit. Besonders stark nachgefragt waren erneut Familiengottesdienste sowie musikalisch gestaltete Christvespern.

Die Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Kirsten Fehrs, erklärte, die hohe Beteiligung zeige, dass viele Menschen an Weihnachten kirchliche Angebote zur Besinnung nutzten – unabhängig von einer formalen Kirchenmitgliedschaft.