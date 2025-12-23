Heiligabend ist für viele Menschen ein fest verankerter Begriff: Familie, Kerzenlicht, gemeinsames Essen. Für andere ist dieser Abend vor allem eines – still. Zu still. Seit nunmehr 60 Jahren öffnet der CVJM Amberg deshalb am 24. Dezember seine Türen für Menschen, die diesen Abend sonst allein verbringen würden oder keinen Ort haben, an dem sie willkommen sind.
Was in den 1960er-Jahren als Angebot für wohnungslose Menschen begann – ein warmer Raum, etwas zu essen, ein Platz zum Aufatmen – hat sich über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Heute richtet sich die Einladung an alle, die an Heiligabend Gemeinschaft suchen: Menschen ohne Familie vor Ort, Alleinstehende, Einsame, solche, die im Alltag oft übersehen werden.
Kein Zwang, sondern Zeit miteinander
Im Vereinsheim in der Zeughausstraße entsteht an diesem Abend jedes Jahr eine besondere Atmosphäre. Stammgäste kommen seit vielen Jahren, manche seit Jahrzehnten. Andere betreten den Raum zum ersten Mal – oft vorsichtig, manchmal zögernd. Was sie erwartet, sind ein gedeckter Tisch, Kaffee und weihnachtliche Getränke, Gebäck und ein selbstgekochtes Abendessen. Dazu Gespräche, gemeinsames Zuhören bei der Weihnachtsgeschichte, kleine Sketche. Kein großes Programm, kein Zwang – sondern Zeit miteinander.
Getragen wird die Heiligabendfeier von einem Team Ehrenamtlicher, die sich darum kümmern, dass es den Gästen an nichts fehlt. Auch während der Pandemie fand die Aktion statt, angepasst an die jeweiligen Vorgaben. In diesem Jahr wird erneut ein Fahrdienst angeboten, für Menschen, die den Weg nicht allein bewältigen können.
Möglich wird der Abend auch durch zahlreiche Unterstützer:innen aus Firmen, Stadt- und Zivilgesellschaft. Sie sorgen dafür, dass es eine kleine Bescherung gibt – bewusst als Verlosung, damit alle gleich behandelt werden. Zum Abschied erhält jede teilnehmende Person eine Geschenketüte mit Dingen des täglichen Bedarfs.
Weitere Angebote für Einsame
Solche Heiligabendaktionen gibt es nicht nur in Amberg. In vielen Städten und Gemeinden öffnen Vereine, Kirchengemeinden oder soziale Initiativen ihre Türen. Und doch ist der Schritt dorthin oft kein leichter. Sich einzugestehen, dass man nicht allein sein möchte. Hilfe anzunehmen. An Weihnachten einen Ort aufzusuchen, an dem man niemanden kennt.
Gerade deshalb sind diese Angebote so wertvoll. Sie schaffen Räume, in denen niemand erklären muss, warum er oder sie da ist. Räume, in denen Gemeinschaft entstehen darf – manchmal nur für ein paar Stunden, manchmal auch darüber hinaus. Nicht selten wachsen aus diesen Abenden neue Kontakte, manchmal sogar Freundschaften.
Wer an diesem Heiligabend allein ist, muss es nicht bleiben. Es lohnt sich, sich umzuhören, nachzufragen, den Mut aufzubringen, über den eigenen Schatten zu springen. Der CVJM Amberg zeigt seit 60 Jahren, wie viel ein offener Raum, ein gedeckter Tisch und ein bisschen Zeit füreinander bewirken können.
Informationen zur Heiligabendfeier, zum Fahrdienst sowie zu Möglichkeiten der Unterstützung gibt es beim CVJM Amberg unter 09621/15525 (Anrufbeantworter), 0175 2242328 (auch Messenger), per Mail an mail@cvjmamberg.de oder über die Social-Media-Kanäle des Vereins.