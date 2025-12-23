Heiligabend ist für viele Menschen ein fest verankerter Begriff: Familie, Kerzenlicht, gemeinsames Essen. Für andere ist dieser Abend vor allem eines – still. Zu still. Seit nunmehr 60 Jahren öffnet der CVJM Amberg deshalb am 24. Dezember seine Türen für Menschen, die diesen Abend sonst allein verbringen würden oder keinen Ort haben, an dem sie willkommen sind.

Was in den 1960er-Jahren als Angebot für wohnungslose Menschen begann – ein warmer Raum, etwas zu essen, ein Platz zum Aufatmen – hat sich über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Heute richtet sich die Einladung an alle, die an Heiligabend Gemeinschaft suchen: Menschen ohne Familie vor Ort, Alleinstehende, Einsame, solche, die im Alltag oft übersehen werden.

Kein Zwang, sondern Zeit miteinander

Im Vereinsheim in der Zeughausstraße entsteht an diesem Abend jedes Jahr eine besondere Atmosphäre. Stammgäste kommen seit vielen Jahren, manche seit Jahrzehnten. Andere betreten den Raum zum ersten Mal – oft vorsichtig, manchmal zögernd. Was sie erwartet, sind ein gedeckter Tisch, Kaffee und weihnachtliche Getränke, Gebäck und ein selbstgekochtes Abendessen. Dazu Gespräche, gemeinsames Zuhören bei der Weihnachtsgeschichte, kleine Sketche. Kein großes Programm, kein Zwang – sondern Zeit miteinander.

Getragen wird die Heiligabendfeier von einem Team Ehrenamtlicher, die sich darum kümmern, dass es den Gästen an nichts fehlt. Auch während der Pandemie fand die Aktion statt, angepasst an die jeweiligen Vorgaben. In diesem Jahr wird erneut ein Fahrdienst angeboten, für Menschen, die den Weg nicht allein bewältigen können.