Was Rüstungsexporte anrichten: Ein Arzt berichtet aus Krisengebieten

Peschawar, Pakistan, Dezember 2011: Ein alter Mann steht verloren im Zelt unseres Feldspitals und trägt seinen siebenjährigen Enkelsohn in seinen Händen. Das Gesicht des Kindes ist völlig entstellt, Splitter haben seine Augen zerstört, um den Stumpf des rechten Unterarms ist blutiger Verband gewickelt, an der linken Hand sind gerade noch zwei Finger erkennbar.

Natürlich versorgen wir – ich arbeite als Chirurg in einem Zeltspital des Roten Kreuzes – das Kind und geben ihm medizinische Hilfe, aber wir fragen uns, ob man von einem Heilerfolg sprechen kann, wenn die Wunden zwar Monate später geheilt sind, aber dieser junge Mensch ohne Augenlicht und ohne Hände durch das Leben gehen muss. Dieser Fall ist kein Einzelfall. Es gibt einen "stillen" Krieg, gezielte Tötungen, die nicht immer gezielt verlaufen, durchgeführt von technisch hoch entwickelten Drohnen, angeordnet von einem Präsidenten, der den Friedensnobelpreis erhalten hat.

Viel seelisches Leid

Einige Jahre danach arbeite ich in Afghanistan. Hier gibt es jährlich eine Steigerungsrate an zivilen Opfern: 2018 war ein neues Rekordjahr, ein beträchtlicher Teil auch verursacht durch die ach so treffgenauen Bombenangriffe. Was hat man mithilfe der ISAF unter Einsatz ungeheuerer Geldmittel, letzten Endes Steuergeldern, erreicht? Demokratie und die Befreiung der Frauen? Als Student sah ich 1978 Frauen in kurzen Röcken in Kabul flanieren, 2017 habe ich keine, ich wiederhole, keine Frau außerhalb des Krankenhauses gesehen, die nicht in ihre Burka verhüllt war.

Wir vom Roten Kreuz versuchen, so gut es geht, medizinische Hilfe in einem der größten Krankenhäuser des Landes in Kandahar sicherzustellen. Ich arbeitete als Manager des Projekts gemeinsam mit dem afghanischen Direktor. Heute sehen wir vor allem die indirekten Opfer des Konflikts, unterernährte Kinder, den Ausbruch von vermeidbaren Infektionskrankheiten und, nicht zu vergessen, viel seelisches Leid.