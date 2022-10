Das "Lebensmittel Kunst" steht im Zentrum des ersten Ökumenischen Kunstempfangs der Münchner Kirchen angelehnt an den Ausspruch des österreichischen Bischofs Hermann Glettler, der einmal gesagt hatte: "Für mich ist Kunst ein Lebensmittel." . Der evangelische Münchner Regionalbischof Christian Kopp und der katholische Erzbischof Kardinal Reinhard Marx laden kommenden Dienstag (18. Oktober) Künstlerinnen und Künstler in die Katholische Akademie in Bayern ein, teilten Landeskirche und Erzbistum mit.

Nach einer Klang-Geräusch-Wort-Performance der Künstler Ruth Geiersberger, Ardhi Engl und Geoff Goodmann und der Begrüßung durch Akademiedirektor Budde wird die Schriftstellerin Nora Gomringer ein Impulsreferat halten. Anschließend diskutiert sie mit dem bayerischen Kunstminister Markus Blume (CSU), der Landtagsabgeordneten Claudia Köhler (Grüne) und den Künstlern Stefan Hunstein und Stefanie Unruh mit Moderatorin Rieke C. Harmsen über Kunst als Lebensmittel diskutieren. Ein Video präsentiert kirchliche Kunstprojekte der vergangenen Monate. Umrahmt sei der Abend von einer gemeinsamen Ausstellung der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst und der Katholischen Akademie in Bayern.

Die katholische und evangelische Kirche haben in der Corona-Zeit mit Sonderstipendien und Fördermitteln zahlreiche Kulturprojekte gefördert, darunter Musikveranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen oder Projekte in Kirchen.