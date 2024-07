Zum elften Mal lädt das evangelische Dekanat München zum Münchner Orgelsommer ein. Vom 28. Juni bis 8. September 2024 stehen neben klassischen Orgelkonzerten auch zahlreiche Angebote für Familien und Kinder auf dem Programm. Nachtschwärmer kommen in den Orgelnächten auf ihre Kosten, Cineasten beim Orgelkonzert "Cinema Sounds".

Höhepunkt für musikbegeisterte Fußballfans: Am 5. Juli können sie das EM-Viertelfinale in der Neuhauser Christuskirche sehen, das der Organist Jakub Sawicki live mit der Orgel kommentiert. "Jedes Tor, jedes Foul und jeder Elfmeter wird mit Orgelimprovisation in Stummfilmmanier begleitet", so die Mitteilung der Veranstalter.

"Orgelkonzerte kann man zwar auch online oder im Radio hören, aber ihre Tiefe entfalten sie vor allem, wenn man sie live erlebt. Es ist für mich immer wieder faszinierend, wie Orgelmusik nicht nur den Kirchenraum erfüllt, sondern auch die Seele der Menschen berühren kann", erklärte der Münchner Stadtdekan Bernhard Liess zur Eröffnung Ende Juni.

An dem Festival beteiligen sich in diesem Jahr sieben evangelische Kirchen. Da die Lukaskirche sanierungsbedingt geschlossen ist, finden die Konzerte in der Pfarr- und Klosterkirche St. Anna statt. Bis September spielen Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa - sie kommen von den Niederlanden, Spanien, Italien bis Slowenien.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Alle Termine und Orte unter diesem Link.