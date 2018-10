500 Fragen und ein paar Antworten auf der Luthercouch

In Augsburg wird erst 2018 das Lutherjubiläum gefeiert, denn im Jahr 1518 war Martin Luther hier. Ein Bestandteil der Feier ist die 500 Fragen und einige Antworten auf der Luthercouch

Die rote Couch steht bis 20.Oktober im Ostchor der St. Annakirche in Augsburg. Neun Diskussionsrunden stehen auf dem Plan, bei denen Gäste eingeladen sind, mitzudiskutieren und zu vielen aktuellen und interessanten Fragen auch mal andere Standpunkte zu hören. "Fegefeuer, Hölle, Teufel - aktuelle Ängste und ihre Macht" ist das erste Thema. Hier diskutiert von 18-19 Uhr am 12.10. Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm mit dem SZ-Redakteur Mathias Drobinski. In weiteren Runden geht es unter Anderem um Fragen der Freiheit, der Menschenwürde, des Sterbens oder der Digitalisierung.

Den Schlußpunkt der Reihe bildet ein Stadtspaziergang. Martin Luther mußte ja am 20.Oktober 1518 schleunigst die Stadt verlassen, um einer Verfolgung zu entgehen. Der Literaturspaziergang folgt seinen Spuren. Alle Veranstaltungen und Termine finden Sie hier.