Er war der "ungekrönte Kaiser und Papst seines Jahrhunderts" und Zeit­genosse eines unruhigen Zeitalters: Bernhard von Clairvaux machte Werbung für die Kreuzzüge. Und doch erreichte mit ihm die mittelalterliche Mystik einen Höhepunkt.

Von seinen Texten und seinem Leben geht bis heute eine Anziehungskraft aus – gerade für Menschen in der unruhigen Moderne.