Er war der "ungekrönte Kaiser und Papst seines Jahrhunderts" und Zeitgenosse eines unruhigen Zeitalters: Bernhard von Clairvaux machte Werbung für die Kreuzzüge. Und doch erreichte mit ihm die mittelalterliche Mystik einen Höhepunkt.
Von seinen Texten und seinem Leben geht bis heute eine Anziehungskraft aus – gerade für Menschen in der unruhigen Moderne.
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