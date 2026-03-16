Er war der "ungekrönte Kaiser und Papst seines Jahrhunderts" und Zeit­genosse eines unruhigen Zeitalters: Bernhard von Clairvaux machte Werbung für die Kreuzzüge. Und doch erreichte mit ihm die mittelalterliche Mystik einen Höhepunkt.

Von seinen Texten und seinem Leben geht bis heute eine Anziehungskraft aus – gerade für Menschen in der unruhigen Moderne.

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