Meister Eckhart ist der "tiefgründigste Philosoph des Christentums" (Kurt Flasch) und zugleich Lehrer einer nondualen christlichen Mystik. Ein akademischer "Lesemeister", der auch spiritueller Berater und "Lebemeister" war. Sein Werk umfasst Traktate und Bibelkommentare, aber auch volksnahe deutsche Predigten und seelsorgerliche Texte zur praktischen Lebensführung. Eckhart beschäftigt heute Germanisten, Theologen, Neurologen, Psychologen und Philosophen in aller Welt.

Friedrich Hegel sah in ihm einen Geistesverwandten. Für den österreichischen Philosophen Egon Friedell ist Eckhart "kristallklarer Denker, religiöses Genie und originärer Sprachschöpfer zugleich", der Begriffe wie Eigenschaft, Gelassenheit oder Wirklichkeit schuf.