Die Geschichte über den Mann im Bauch eines Fischs gehört zu den bekanntesten der Bibel. Bis heute fasziniert sie Kinder und gibt Erwachsenen zu denken – vielleicht, weil man sich so gut hineinversetzen kann in Jonas Lage. Wer kennt das Gefühl nicht, vor unliebsamen Aufträgen und Zwängen am liebsten davonlaufen zu wollen? Vor allem, wenn man schon ahnt, dass man am Ende selbst nicht gut dabei wegkommt.

Das Buch Jona ist eine recht kurze Schrift, die nur aus vier Kapiteln besteht. Man zählt sie zu den Büchern der sogenannten zwölf kleinen Propheten ("Dodekapropheton"). Im Unterschied zu den anderen Prophetenbüchern enthält sie keine Sammlung von Prophezeiungen, sondern die bekannte Legende über den Propheten, der versuchte, vor Gottes Auftrag zu fliehen.