Woher alles kommt - Die biblischen Schriften bezeugen: Gott hat die Welt erschaffen

Das Alte Testament beginnt mit zwei Berichten über die Erschaffung der Welt. Der erste Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 schildert, dass die Welt auf Gottes Wort hin entstanden ist. Der zweite in Kapitel 2 und 3 ist eher von bäuerlichem Milieu geprägt und stellt den Menschen in den Mittelpunkt, nicht so sehr den ganzen Kosmos. Bemerkenswert ist das Nebeneinander der beiden so unterschiedlichen Berichte.

