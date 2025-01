Archäologie

Die Stadt Maria Magdalenas

Es ist wie so oft in der Archäologie: Planbar ist nur wenig. Durch einen Zufall stieß man bei Bauvorbereitungen am See Genezareth auf die Reste der Stadt Magdala – und auf eine Synagoge aus dem 1. Jahrhundert. Zur Freude der Archäologen.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten