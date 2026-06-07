Es beginnt nicht mit Glockengeläut und auch nicht unbedingt in der Kirche. Manchmal beginnt es zwischen Weinbergen am Feuer, mit Glühwein in der Hand und Saxofonklängen in der Winterluft. Manchmal bei einem Frühlingsspaziergang, wenn Menschen draußen stehen bleiben und sich fragen: "Was ist denn da los?" Und bald vielleicht bei einem Cocktail, dessen Zutaten plötzlich etwas über das eigene Leben erzählen.
Der "Hoffnungsfunken-Gottesdienst" der evangelischen Kirchengemeinde Iphofen ist weit mehr als ein neues Gottesdienstformat. Er ist der Versuch, Gemeinde neu zu denken: offener, beweglicher, näher am Leben. Vor allem aber soll er Menschen wieder miteinander ins Gespräch bringen.
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