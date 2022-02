Die Evangelischen Dienste im Dekanatsbezirk München bekommen im Sommer eine neue Leitung. Am 1. Juni werde Barbara Pühl die Aufgabe übernehmen, teilte das evangelische Dekanat München am Freitag mit. Pühl folgt damit auf Klaus Schmucker, der das Amt 22 Jahre lang innehatte und am 31. Mai in den Ruhestand geht.

Der Landeskirchenrat hatte Pühl für das Amt benannt, nun stimmte die Dekanatssynode in einer Sondersitzung zu. Sie freue sich auf ihr neues Aufgabengebiet, sagte Pühl. "Die unterschiedlichen Einrichtungen der Evangelischen Dienste München bilden ein breites Spektrum kirchlicher Arbeit ab, das mir persönlich sehr am Herzen liegt."

Die Evangelischen Dienste München (EDM) sind gemeindeübergreifende Einrichtungen, wie beispielsweise die Krankenhausseelsorge, die Offene Behindertenarbeit oder das Evangelische Beratungszentrum. Sie unterstützen, ergänzen und entlasten die Arbeit der Kirchengemeinden. Derzeit gehören über 20 Einrichtungen zu den EDM.

Pühl studierte ab 1996 Evangelische Theologie in Neuendettelsau, Marburg, Wien und Berlin. 2006 war sie Pfarrerin in Bayreuth, dann bis 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin an Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU München. 2017 übernahm sie die Stabsstelle für Chancengerechtigkeit und leitete zudem die Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt.