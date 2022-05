Die Spitalkirche St. Elisabeth in Sulzbach-Rosenberg ist zur Simultankirche des Jahres 2022 ernannt worden. Erstmals erhalte damit ein Gotteshaus am Ursprungsort des Simultaneums in der Oberpfalz diesen Ehrentitel, teilte der Förderverein Simultankirchen in der Oberpfalz mit. Die Kirche befindet sich im Besitz der Städtischen Bürgerspitalstiftung und wird bis heute sowohl von Evangelischen und Katholiken gemeinsam genutzt.

Sehenswert ist ein Altar mit einem Bildnis der Heiligen Elisabeth aus der Hand von Hans Georg und Cosmas Damian Asam. Außerdem beherbergt die Kirche eine Orgel des Hersbrucker Orgelbauers Elias Hößler, der sie im Jahr 1743 erbaute, als er seinen Lebensabend im Spital verbrachte. Sie gehört damit zu den ältesten Instrumenten im Kreis Amberg-Sulzbach.

Anlass für die Ernennung zur Simultankirche des Jahres ist der Abschluss umfangreicher Sanierungsmaßnahmen des zwischen 1733 und 1738 errichteten Gebäudes. Der Förderverein Simultankirchen in der Oberpfalz wählt unter den etwa 50 Simultankirchen in der Oberpfalz jedes Jahr eine zur "Simultankirche des Jahres". Im Jahr 2021 war dies die Kirche St. Johannes Baptista in Floß.

Gemäß dem Grundsatz "Cuius regio, eius religio" (lateinisch: "Wessen Gebiet, dessen Religion") bestimmte mit dem Augsburger Religionsfrieden im Jahr 1555 bis Anfang des 19. Jahrhunderts der jeweilige Landesherr, welcher Konfession seine Untertanen angehörten. Eine Ausnahme bildete das Herzogtum Sulzbach in der mittleren und nördlichen Oberpfalz. Dort führte Pfalzgraf Christian August 1652 das Simultaneum ein: Kirchen, Friedhöfe, Pfarrhäuser, Schulen und sämtlicher weitere Besitz gehörte beiden Konfessionen zu gleichen Teilen.