Um das Projekt zu verwirklichen, musste Charlotte Knobloch Widerständen trotzen und Hürden überwinden. Letztendlich machte der Oberbürgermeister – auch dank Charlotte Knoblochs Engagement – das Thema zur Chefsache. Aber der Bau zog noch weitere Kreise als um den Münchner Jakobsplatz. Für alle anderen Bundesländer sei er ein Auslöser gewesen, darüber nachzudenken, was sie für ihre jüdischen Gemeinden tun können, so Knobloch.

Mit ganzer Kraft, voller Überzeugung und diplomatischem Geschick nimmt sich Charlotte Knobloch jeder Sache ihrer Glaubensgeschwister an. Als Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland wurde sie zu einer Frau des öffentlichen Lebens – an der Seite von Politikern und Prominenten. Unermüdlich ging sie gegen Antisemitismus an und forderte vehement ein Verbot der rechtsextremen NPD.

2021 hielt Charlotte Knobloch eine bedeutende Rede im deutschen Bundestag zum Holocaust-Gedenktag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb an Knobloch in einem Brief: "Sie geben dem jüdischen Leben in unserem Land Gesicht und Stimme."

Ihre Ämter habe Knobloch immer mit ganzer Kraft ausgefüllt. Sie habe früh erkannt, "dass wir nur durch eine lebendige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zukünftige Generationen befähigen können, aktiv für eine demokratische Gesellschaft einzutreten und entschieden gegen Antisemitismus und jede Form von Intoleranz vorzugehen".

Charlotte Knobloch betont, dass sie immer wieder die Erfahrung macht, dass eben noch keine Normalität herrsche und die Juden noch nicht vollständig in der Gesellschaft angekommen seien. Normalität sei nicht erreicht, wenn sie selbst in ihrem Heimatland Deutschland immer noch als "Mitbürgerin" bezeichnet werde. Und ebenso sei immer noch von jüdischen Schriftstellerinnen oder jüdischen Sportlern die Rede, während niemand auf die Idee käme, etwa von katholischen, protestantischen oder konfessionslosen Sportlern zu sprechen. Freiheit, Ruhe und Frieden wünscht sich Knobloch für die nachfolgenden Generationen.