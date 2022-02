Elisabeth Schwarzhaupt: Kurzbiografie

Elisabeth Schwarzhaupt wird am 7. Januar 1901 in Frankfurt am Main geboren. 1920 Abitur und Lehrerinnenexamen. Anschließend Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt und Berlin. 1930 zweites juristisches Staatsexamen. Bis 1932 Beraterin der "Städtischen Rechtsauskunftsstelle für Frauen" in Frankfurt. Anschließend Richterin in Dortmund und Frankfurt. Als 1933 die NS-Justiz Frauen verbietet, ein Richteramt zu bekleiden, wird sie entlassen und beginnt ihre Promotion, die sie 1935 abschließt.

Ab 1936 juristische Mitarbeiterin bei der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Berlin. 1944 wird sie als erste Frau zur Oberkirchenrätin ernannt. Von 1947 bis 1953 ist sie im Außenamt der Evangelischen Kirche tätig. 1953 Eintritt in die CDU, im selben Jahr Wahl in den Bundestag.

Am 14. November 1961 wird Elisabeth Schwarzhaupt als Bundesgesundheitsministerin in der Regierung Konrad Adenauer vereidigt – sie ist damit die erste weibliche Ministerin in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Amt hält sie bis 1966. 1969 zieht sich die 68-Jährige aus der Politik zurück. 1970 bis 1974 ist sie Vorsitzende des Deutschen Frauenrats und des Deutschen Akademikerinnenbunds. Am 29. Oktober 1986 stirbt Elisabeth Schwarzhaupt in ihrer Heimatstadt Frankfurt.