Ein Jahreswechsel ist ein beliebter Zeitpunkt, um inne zu halten. Sich Gedanken zu machen – über das, was war, und was da wohl im neuen Jahr kommen mag. Ein Gottesdienst am Altjahresabend oder an Neujahr bietet dafür eine schöne Gelegenheit und einen festlichen Rahmen. Wenn da nicht Corona wäre.

Angesichts der aktuellen Infektionslage und der geltenden 2G- oder 3G-Regeln für Gottesdienste scheuen einige Menschen auch an diesem Jahreswechsel 2021/2022 davor zurück, Gottesdienste live in der Kirche zu verfolgen. Sie feiern den Gottesdienst lieber von zuhause aus – per Livestream.

Zahlreiche evangelische Kirchengemeinden in Bayern übertragen ihre Gottesdienste an Silvester und Neujahr ins Internet. Wer mag, kann live dabei sein. Oder die Gottesdienste zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, denn nach der Übertragung sind die digitalen Angebote weiterhin online bei Youtube oder auf der Homepage der Kirchengemeinde verfügbar.

In unserer Liste finden Sie zahlreiche Livestream-Angebote für evangelische Gottesdienste und Silvesteransprachen, die bayerische Gemeinden ermöglichen.

Evangelische Gottesdienste an Silvester im Livestream

Evangelische Gottesdienste an Neujahr im Livestream

Bitte beachten Sie: Die Liste erhebt nicht den Anspruch, vollständig zu sein und sämtliche Gottesdienste der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern anzuführen, die an Silvester und Neujahr live ins Internet gestreamt werden.