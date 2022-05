Am Freitag ist zum Jubiläumsjahr 500 Jahre Augsburger Fuggerei ein Pavillon auf dem Rathausplatz in Augsburg eröffnet worden. Zu den Eröffnungsfeierlichkeiten am Wochenende werde unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet, teilten die Fürstlich und Gräflich Fuggerschen Stifungen als Veranstalter mit. Am Freitag eröffne UNIDO-Generalsekretär Gerd Müller als Schirmherr den Pavillon.

Unter dem Titel "Fuggerei NEXT500- from 1521 to future" steht laut Veranstalter während des Jubiläumsjahres immer wieder die Frage im Mittelpunkt, inwieweit die Fuggerei auch international Vorbild für soziale Innovationen sein könne. Wichtig sei dabei gewesen, darüber nachzudenken, wie sich Personen, Unternehmen und Institutionen dem Stiftungsgedanken anschließen können.

Die Ergebnisse aus den Diskussionen und Überlegungen der unterschiedlichen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr seien nun in einem fünfwöchigen Ausstellungs- und Festivalprogramm am Rathausplatz erlebbar. Der Pavillon selbst ist laut Stiftung vom renommierten niederländischen Architekturbüro MVRDV in Holzbauweise mit Holz aus den Fuggerschen Stiftungswäldern gebaut worden. Seine Konstruktion stelle eine moderne Referenz an die Fuggerei dar.

Die Fuggerei gilt als älteste Sozialsiedlung der Welt. Am 23. August 1521 unterzeichnete der Augsburger Kaufmann Jakob Fugger die Stiftungsurkunde für die Siedlung in der Augsburger Jakobervorstadt. In den 67 Häusern und 140 Wohnungen leben noch heute bedürftige Augsburger. Sie zahlen eine jährliche Kaltmiete von 0,88 Euro - den heutigen Gegenwert eines Rheinischen Guldens. Die Fuggerschen Stiftungen finanzieren die Sozialsiedlung bis heute.

Programmfestival der Augsburger Fuggerei beginnt

Bis zum 12. Juni finden täglich zahlreiche Talk- und Netzwerkveranstaltungen, Workshops und Kulturevents sowie Konzerte, Lesungen und geführte Touren statt. Zentraler Veranstaltungsort des Programmfestivals ist der Pavillon, der eigens für das 500-jährige Jubiläum geplant und mit Holz aus den Stiftungswäldern gebaut wurde. "Der NEXT500 Pavillon ist ein außergewöhnliches Holzgebäude und der abschließende Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres", sagte Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen, Vorsitzender des Fuggerschen Familienseniorats.

Das Festprogramm wird am Samstag im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission eröffnet. Hinter den 500 Jahren Fuggerei "steht ein bewundernswerter Bürgersinn gepaart mit unternehmerischer Weitsicht. Es hat sich als nachhaltig erwiesen, das Wohl der Gesellschaft stets über das eigene zu stellen und so mit gemeinsamer Stärke historischen Herausforderungen, aber auch den Härten des Alltags zu begegnen", sagte von der Leyen vor der Eröffnung.

Auf dem ersten von insgesamt sieben Pavillon Summits am Samstagabend wird von der Leyen auch über die Idee der Fuggerei der Zukunft sprechen. Das Konzept werde bereits in Projekten im Kampf gegen Altersarmut in Litauen und zum Schutz von jungen Frauen und Mädchen in Sierra Leone umgesetzt.