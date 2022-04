Pfarrer Gottfried Rösch leitet seit 1. April 2022 das Evangelische Migrationszentrum des Dekanats München. "Christentum ist Weltreligion", sagte Rösch laut Mitteilung des Dekanats. Das Evangelische Migrationszentrum im Westend sei ein Begegnungszentrum für über 50 Nationalitäten. Er freue sich, dort "Menschen zu treffen, die gut zusammenleben wollen", so der 56-Jährige. Der Theologe folgt auf Constantinos Gianacacos, der Ende 2021 in Ruhestand gegangen ist.

Interkulturelle Kontexte prägen Röschs Laufbahn: Er hat laut Mitteilung unter anderem in Aberdeen und London Theologie studiert und anschließend in Tansania, Deutschland und Schottland gearbeitet. Gottfried Rösch hat seine gesamte berufliche Laufbahn in interkulturellen Kontexten verbracht. Er hat unter anderem in Aberdeen und London Theologie studiert, er lebte in Tansania, Deutschland und Schottland. Er war Gemeindepfarrer in Franken und in Niederbayern: Während seiner Zeit als Gemeindepfarrer in Eismannsberg engagierte er sich in der Partnerschaftsarbeit mit Tansania des Dekanats Altdorf. In Deggendorf gestaltete er russisch-deutsches und international geprägtes evangelisches Gemeindeleben. Auch die Arbeit mit Geflüchteten war ein wichtiger Teil seiner Tätigkeit. Ab 2018 war der Theologe dann Leiter des Referats Mission Interkulturell (MI) bei Mission EineWelt in Neuendettelsau.