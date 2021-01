Bayerischer evangelischer Theologe Reiner Knieling kandidiert für das rheinische Präsesamt

Um die Nachfolge von Präses Manfred Rekowski an der Spitze der Evangelischen Kirche im Rheinland bewerben sich eine Frau und zwei Männer. Zur Wahl stehen der aus Bayern stammende Theologieprofessor Reiner Knieling (57), die Superintendentin des Kirchenkreises An Sieg und Rhein, Almut van Niekerk (53) und der Leiter der Evangelischen Akademie Frankfurt, Thorsten Latzel (50), wie die rheinische Kirche in Düsseldorf mitteilte. Der 62-jährige Rekowski geht nach achtjähriger Amtszeit im Maerz in den Ruhestand. Die Wahl findet im Januar in Düsseldorf statt.

Der 57-jährige Theologieprofessor Reiner Knieling wuchs im bayerischen Landkreis Hof in einem kirchlichen Umfeld auf. Einer seiner Großväter war Organist und auch seine Eltern engagierten sich in der Kirche. Prägend war für ihn 1982 ein dreimonatiges Praktikum "Äußere Mission" in Südostasien, für das er in Indonesien, Nordsumatra und Singapur war. Deswegen kauft er nur noch fair gehandelten Kaffee, setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein und ist im Bereich Mikrokreditwesen engagiert. Mit 17 hatte er zuvor schon einen Verkaufsstand mit Tee, Jutetaschen und Strohsternen aus der damals sogenannten Dritten Welt organisiert.

Ursprünglich wollte Knieling Medizin studieren, entschied sich dann aber doch für das Theologiestudium. 1997 promovierte er an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. 2006 habilitierte er an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, wo er weiterhin außerplanmäßiger Professor für Praktische Theologie ist.

Seit 2011 ist Knieling auch Leiter des Gemeindekollegs der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschland (VELKD) im thüringischen Neudietendorf bei Erfurt. Zusammen mit seinem Team begleitet er unter anderem Leitungsgremien wie Presbyterien von Kirchengemeinden bei ihrer Entscheidungsfindung.

Neben dem Thema Nachhaltigkeit ist ihm der gesellschaftliche Zusammenhalt wichtig. "Wir brauchen eine gute Kultur des Miteinanders", sagt er. Im Fall seiner Wahl zum Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland bei der vom 11. bis 15. Januar tagenden Landessynode will er dafür sorgen, dass Menschen in der rheinischen Kirche einen Ort des Kraftzuwachses für ihr alltägliches Leben sehen. Gremienprozesse will er so gestalten, dass nicht nur Zahlen und Daten eine Rolle spielen. Gemeinsame Entscheidungen sollten dazu führen, dass sich alle verstanden fühlen und Freude an der Umsetzung haben.

Der Theologe hat drei erwachsene Kinder. Er ist in zweiter Ehe mit Isabell Hartmann verheiratet, mit der er im Gemeindekolleg arbeitet und auch Bücher geschrieben hat. Zuletzt veröffentlichten sie den Band "Gott: Wie wir den Einen suchten und das Universum in uns fanden".

