Landeskirche bietet kirchlichen Service an den Wendepunkten des Lebens an

Die bayerische Landeskirche will Menschen an den wesentlichen Schnittstellen das Lebens umfassender begleiten und beraten. Deshalb habe die Landeskirche eine "Kasualagentur" als neue Servicestelle geschaffen, die den Menschen bei Fragen zu Taufe, Hochzeit oder Beerdigung weiterhilft, erläuterte Oberkirchenrat Michael Martin vor der Landessynode.

Außerdem berate die Servicestelle kirchliche Mitarbeiter, Dekanate und Gemeinden, wie etwa regionale Tauffeste oder besondere Gottesdienste am Valentinstag für Ehepaare gestaltet werden können.

Eine möglichst nahe und gute Begleitung der Menschen an den entscheidenden Wendepunkten des Lebens gehöre zu den zentralen Aufgaben der Kirche, betonte Martin. In der "Kasualagentur" arbeiten Martin zufolge in München und Nürnberg vier Theologen, im kirchlichen Haushalt sind für diese Service-Einrichtung 3,25 Millionen Euro eingestellt, wovon 1,45 Millionen Euro für Kasual-Projekte in der Fläche, also den Gemeinden und Dekanate, vorgesehen sind.