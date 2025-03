Eine Kirche für die junge Generation. Diesen Eindruck gewinnt man von Hillsong auf den ersten Blick. Lobpreismusik, die Menschen zum Tanzen bringt, die sogar Grammys gewinnt. Charismatische Prediger, welche die Sprache der Jugend nutzen. Eine Kirche, in der Jesus "krass" und "cool" ist. Eine Kirche, die an Jesus glaubt, die Gott und die Menschen liebt, so steht es auf der Webseite von Hillsong Germany.

Mittlerweile in fünf Standorten im deutschsprachigen Raum ist die Hillsong Germany e. V. vertreten: In Düsseldorf, Konstanz, Wien, München und Zürich. Und zusätzlich gibt es in Berlin noch eine eigene Gemeinde.

Nicht nur in der Anglosphäre kommt also diese Megachurch gut an, doch was ist eine Megachurch überhaupt? Und was ist Hillsong?

Hillsong Church: Entstehung und globale Ausbreitung

Die Hillsong Church wurde 1983 von Brian Houston und seiner Frau Bobbie in Sydney, Australien, gegründet. Ursprünglich als Hills Christian Life Centre bekannt, wurde sie schnell sehr beliebt.

Das Alleinstellungsmal: die moderne Worship-Musik, also neue, popmusikalische Lobpreislieder. Mit dieser Musik als zentralen Teil des Gottesdiensts wuchs die Gemeinschaft rasch an. Die Kirche wurde mit speziellem Augenmerk auf die Lieder in Hillsong umbenannt und insbesondere Alben wie "Shout to the Lord" und "Oceans (Where Feet May Fail)" machten die Kirche bekannt, auch international.

Heute gibt es Hillsong in über 30 Ländern – von London, New York und Los Angeles bis nach Kapstadt, Kiew, Buenos Aires und seit ein paar Jahren eben auch im deutschsprachigen Raum. Die Kirche betreibt ein sogenanntes College, ein eigenes Musiklabel, Konferenzen und TV-Sender. Allein in Amerika kommen jede Woche schätzungsweise um die 100.000 Gläubige zu den Gottesdiensten.

Und daran sieht man schon, was eine Kirche zur Megachurch macht.

Michael Herbst, Professor für praktische Theologie mit einem besonderen Forschungsinteresse für neue Gemeindeformen, erklärt in einem Gespräch mit sonntags:

"Megakirchen sind fixiert auf die Reichweite. Sie wollen Hallen füllen."

Nur eine Kirche, die mehrere tausend Besucher pro Woche verzeichnen kann, ist also auch eine Megachurch. In Europa knackt Hillsong diese Besuchermarke jedoch noch nicht.