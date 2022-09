Der Kirchenmusiker Martin Lehmann ist in der Dresdner Kreuzkirche als Kreuzkantor eingeführt worden. Der 49-Jährige hatte sein neues Amt bereits Anfang September angetreten, die feierliche Amtseinführung durch Sachsens evangelischem Landesbischof Tobias Bilz erfolgte nun im Rahmen einer Vesper des Dresdner Kreuzchores.

Martin Lehmann, leitete zuvor zehn Jahre lang den evangelischen Windsbacher Knabenchor (Landkreis Ansbach). Er erhielt seine musikalische Ausbildung einst selbst beim Dresdner Kreuzchor.

Er folgt auf den langjährigen Kreuzkantor Roderich Kreile, der im Juli in den Ruhestand ging. Nach 25 Jahren gibt es damit einen Generationswechsel an der Spitze des Knabenchors. Derzeit gehören ihm rund 140 Jungen im Alter von 9 bis 19 Jahren an. "Der Chor ist in städtischer Trägerschaft, seine Wurzeln aber sind christlich und seine Heimat ist die Kreuzkirche am Altmarkt", hatte Lehmann bei seinem Amtsantritt erklärt. Diesen weiten Bogen zu spannen und musikalisch mit Inhalt zu füllen, sei "eine großartige Aufgabe". Am Samstag brachte er mit dem Chor Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach (1685-1750) und Heinrich Schütz (1585-1672) zur Aufführung.

Lehmann ist der 29. Kreuzkantor nach der Reformation. Das Amt zählt zu den renommiertesten in der evangelischen Kirchenmusik. Der Kreuzchor blickt auf eine mehr als 800 Jahre alte Tradition zurück.