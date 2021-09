Wie Influencer*innen Kinder und Jugendliche beeinflussen

Influencer*innen sprechen einer Studie zufolge neben direkten auch sehr oft indirekte Kaufempfehlungen an Kinder aus. So werde zum Beispiel suggestiv über Produkte kommuniziert, um Kaufanreize bei Kindern zu setzen, teilte die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) in Berlin mit. Laut der Studie, die die KJM in Auftrag gegeben haben, werden Kinder auch mit zeitlich limitierten Angeboten, Gewinnspielen oder Rabattcodes unter Kaufdruck gesetzt. Die Werbeindustrie setzt zunehmend auf Influencer als Werbebotschafter. Dabei würden Kinder und Jugendliche zwangsläufig auch mit Werbung konfrontiert, erklärte die Kommission.

Influencer*innen setzen Kaufanreize bei Jugendlichen

Als besonders bedenklich fielen laut KJM Werbeformen auf, die Kinder zu Kaufhandlungen verleiten, damit sie Zutritt zu exklusiven Community-Netzwerken der Influencer*innen erhalten. Nach Vorgaben des Paragrafen 6 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags sind insbesondere direkte Kaufappelle untersagt, die die Leichtgläubigkeit und Unerfahrenheit von Kinder ausnutzen. Insgesamt wurden in der qualitativen Studie des Zentrums für Wissenschaft und Forschung/Medien 43 unterschiedliche, zum Teil höchst problematische Werbeformen in der Influencer*innen-Kommunikation an Kinder identifiziert.

Studie über Influencer*Innen

Für die Studie führten die Forscher nach Angaben der Kommission Interviews mit 32 Kindern und ihren Eltern. Zudem sprachen sie mit Agenturen und Influencern über deren Werbestrategien. Zudem sei eine Inhaltsanalyse von Influencer*innen-Beiträgen auf Youtube, TikTok, Twitch und Instagram durchgeführt worden.

Festgestellt wurde zudem, dass die Werbekompetenz und das Erkennen von Influencer*innen-Werbung innerhalb der untersuchten Zielgruppe sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. "Kompetente Kinder, häufig in der Altersgruppe ab 10 Jahren, durchschauen die Strategien der Influencer*innen besser als jüngere Kinder", teilte die Kommission mit. Auch Eltern gaben an, Informations- und Aufklärungsbedarf zu haben.

Die Kommission für Jugendmedienschutz ist ein Organ der Landesmedienanstalten und ein Expertengremium aus Vertretern von Bund und Ländern. In Deutschland ist die Kommission die zentrale Aufsichtsstelle für den Jugendschutz im privaten Rundfunk und Internet.

Die komplette Studie kann unter diesem Link als PDF heruntergeladen werden.