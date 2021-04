Medientipps: Gemeinde-Apps für Kirchen

App für Kirchen: MyCommuni

Funktionen

Menschen vernetzen und neue Leute in die Gemeinde integrieren – dafür steht die App "MyCommuni". Mitglieder können beispielsweise Beiträge an einem "digitalen schwarzen Brett" anpinnen und so über die Angebote in der Gemeinde informieren. Eine Chatfunktion dient der Vernetzung.

Gründer sind Sebastian Ortler, Julian Hilligardt und Lukas Dürrebeck. Nach eigenen Angaben nutzen derzeit 150 Gemeinden in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Software.

Die Nutzung der App mit 100 registrierten Nutzern kostet 18 Euro, mit wachsender Anzahl der Nutzer steigen auch die Kosten des Angebots. Bei 200 registrierten Nutzern liegt der Preis bei 42 Euro monatlich, bei 500 Nutzern bei 66 Euro. Zudem fällt bei Einrichtung der App eine einmalige Gebühr von 100 Euro an.

