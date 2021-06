Social Media: Instagram, Facebook und Youtube dominieren Video-Markt

Online-Video-Monitor 2021 - Zahlen und Daten

Youtube

Auf Youtube wurden mehr als 21.500 Kanäle mit mindestens 500 Abonnent:innen wurden im Mai 2021 identifiziert. Das sind rund 4.000 mehr als 2019. Die Videoabrufe haben sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 547 Mrd. Views in etwa verdoppelt.

Rund 1,7 Mrd. Abonnent:innen erreichten die deutschen YouTube-Kanäle im Mai 2021 kumuliert ( das ist ein Plus von 70 Prozent gegenüber 2019). 272 Kanäle haben über eine Mio. Abonnent:innen, 3.082 Kanäle über 100.000 Abonnent:innen.

Instagram Reels und IGTV

Die deutschen Top 40 Instagram-Accounts erzielten zusammen im Mai 2021 mit ihren veröffentlichten Reels 151 Mio. und mit IGTV-Videos 52 Mio. Views. Reel serzielten im Schnitt 1,24 Mio., IGTV 700 Tsd. Views.

Facebook

Die Top zehn Facebook-Accounts mit den jeweils meisten Videoabrufen erreichten im Mai 2021 in Summe rund 189 Mio. Views. Dies sind rund 13 Prozent weniger als bei der letzten Erhebung im Februar 2019 und nur rund 20 Prozent der Zahl von 2017. Von den Top 100 Facebook-Kanälen (nach Abonnent:innen) veröffentlichten 85 Prozent im Untersuchungszeitraum 05/2021 mindestens ein Video. Insgesamt lag der Anteil der Video-Posts an allen Posts in diesem Zeitraum bei 22 Prozent.

Abrufzahlen mit Corona

Anbieter mit eigener Webpräsenz nutzen größtenteils Facebook (88 %), You-Tube (84 %) und Instagram (74 %) als Verbreitungswege für ihre Inhalte. Unter den Anbietern ohne eigene Webpräsenz liegt Instagram (74 %) deutlich vor YouTube (55 %) und Facebook (53 %).

Videos und Live-Streams

45 % der befragten Anbieter richten ihr Angebot auf die Nutzung kurzer Videos aus. Gut ein Drittel produziert mehr Live-Streams als zuvor, jeder Fünfte bietet –vermutlich pandemiebedingt –verstärkt auch Live-Veranstaltungen an

Wirtschaftliche Situation

62 % der kommerziellen Anbieter sind mit ihrer wirtschaftlichen Situation zufrieden. Gut die Hälfte gibt dabei an, dass sich Corona positiv auf den Umsatz ausgewirkt hat. Etwas mehr als ein Drittel zeigt sich hingegen unzufrieden. 24 % führen Umsatz-einbußen dabei auf die Pandemie zurück.

Marktvolumen

Das Marktvolumen für Online-Video-Werbung lag 2020 netto bei rund 1,3 Mrd. Euro und wuchs damit gegenüber 2019 um ca. 11 %. Bis 2025 wird der Markt laut Goldmedia-Schätzung auf rund 2,2 Mrd. Euro wachsen.

Online-Video-Monitor 2021

Für den Online-Video-Monitor 2021 wurden neben einer Befragung von Online-Video-Anbietern rund 30.000 Online-Video-Angebote identifiziert und analysiert – davon mehr als 20.000 YouTube-Kanäle, die Top Facebook- und Instagram-Accounts sowie rund 3.500 Video-Influencer auf TikTok.

Die komplette Studie kann unter diesem Link angesehen werden.