Wie Pfarrer Edzard Everts zwei Einbrecher in die Flucht schlug

Um Mitternacht herum war es, da hörte der evangelische Pfarrer Edzard Everts aus Ebersberg am vergangenen Mittwoch von draußen ein Geräusch. Es klirrt und scheppert, wie wenn Glas zu Bruch geht. Erst denkt er an Jugendliche, die einfach Blödsinn machen, erzählt er im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Er geht nach draußen um nachzusehen - da entdecken ihn die zwei Gestalten am Kellerabgang und ergreifen die Flucht.

Pfarrer Edzard Everts: "Ich wollte ja nicht den Helden spielen"

Der Pfarrer aus dem oberbayerischen Dekanat Rosenheim zögert keine Sekunde, sondern sprintet sofort hinterher. "Ich war in dem Moment einfach nur wütend", sagt er. Zeit zum Nachdenken habe er ja keine gehabt. "Da habe ich eher wie der Hund reagiert: Wenn die Katze wegläuft, dann wird sie auch gejagt." Wären die beiden stehen geblieben, hätte er sich wohl nicht genähert, meint er rückblickend: "Ich wollte ja nicht den Helden spielen."