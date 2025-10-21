Die bayerische evangelische Landeskirche startet vor der Kommunalwahl unter dem Titel "Unser starkes Kreuz für Demokratie" eine Kampagne für eine engagierte, faire und menschenfreundliche politische Kultur. Anlass ist die Kommunalwahl am 8. März 2026, bei der in ganz Bayern Stadt- und Gemeinderäte sowie Bürgermeisterinnen und Landräte gewählt werden.

Die Aktion richtet sich an Gemeinden, Dekanate und kirchliche Bildungswerke. Sie sollen Räume schaffen für politische Gespräche, Workshops und Gebete, die das demokratische Miteinander stärken. "Demokratie fällt nicht vom Himmel", heißt es auf einem der Banner der Aktion. Der Slogan vermittelt die Haltung der Kirche: Demokratie braucht Engagement, auch aus dem Glauben heraus.

Die Landeskirche ruft Christinnen und Christen explizit zur Kandidatur auf. Menschen mit christlichem Hintergrund sollen mit der Kampagne dazu ermutigt werden, sich aktiv in die Kommunalpolitik einzubringen.

Auf der zentralen Webseite (unser starkes kreuz) zur Aktion finden alle Interessierten Materialien, Argumentationshilfen und spirituelle Impulse. Der Slogan "Unser starkes Kreuz" versteht sich dabei als Symbol für die Verbindung von Glauben und politischer Verantwortung. Die Kirche positioniert sich damit klar gegen populistische Tendenzen und für ein respektvolles Miteinander. Im Zentrum steht das "wechselseitige Zuhören", wie es auf der Website heißt – eine Haltung, die in polarisierten Zeiten nicht selbstverständlich ist.

Die Aktion ist offen für Partnerorganisationen und zielt auf eine breite Wirkung in allen Regionen Bayerns. Veranstaltungen vor Ort sollen politische Zusammenhänge erklären und zum Gespräch einladen. Damit wird die Kirche zu einem Akteur im öffentlichen Diskurs.