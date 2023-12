Gebet

Wir beten, Gott, wir kommen zu dir. Wir sind erschöpft von den Anstrengungen in der letzten Woche. Wir sind traurig von manchem, was wir gehört und erlebt haben. Wir sind erschrocken über den Zustand der Welt, aber wir denken auch an das schöne, was du uns immer wieder schenkt, und wir sind gespannt auf das, was du uns heute schenken willst. Gott, wir bitten dich, lass uns zur Ruhe kommen, damit wir loslassen können, was uns beschäftigt und belastet: Schenk uns Gelassenheit und führt zu einem guten Ende, was wir angefangen haben, und für die Menschen zusammen, lass uns wach werden und aufmerksam, damit wir sehen und hören, wo du dich uns zeigst, und dass wir deine Botschaft immer wieder neu hören können. Und gib, dass das wahr wird, was du uns versprochen hast: Frieden in unseren Herzen, in unseren Häusern, in unserem Land und bei allen Menschen überall auf der Welt. Amen.

Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas

Und jetzt hören wir die Weihnachtsgeschichte, wie sie bei Lukas im zweiten Kapitel steht:

"Es begab sich aber zur Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde, und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Dann machen sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land der Stadt Davids, die da heißt Betlehem, darum, dass er von dem Haus und Geschlecht Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger, und als sie da selbst waren, haben die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge, und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr, und der Engel sprach zu ihnen: fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gehen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen, gehen, Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen, eilen und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Dass sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von dem Kinde gesagt war, und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, und die Hirten kehrten wieder um Priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war."

Predigt

Liebe Online-Gemeinde, Weihnachten verknüpft jedes Jahr die Vergangenheit mit der Gegenwart. Die Weihnachtszeit ist ja voller Erinnerungen an vergangene Weihnachten, und das wird so dann wieder in die Gegenwart gebracht. Zunächst gehen wir an Weihnachten natürlich ganz weit in die Vergangenheit, und wir denken an die Geschichte von Maria und Joseph und die Geburt von Jesus im Stall. Wir hören die Verheißungen, die mit dieser Geschichte verknüpft sind und wie die Menschen darauf reagiert haben. Gott ist da und Gott ist nahe.

Weihnachten ist aber auch verbunden mit unseren persönlich erlebten Erinnerungen. Frühere Weihnachtsfeste und die Menschen, mit denen wir gefeiert haben, haben, die werden wieder lebendig, und darum ist Weihnachten auch bei allem, worüber wir uns freuen, manchmal auch mit schweren Gedanken und Gefühlen verbunden. Denn man fragt immer wieder, war es früher nicht schöner, nicht besser, nicht besinnliche? Und manche sind halt heute nimmer da, mit denen man früher gefeiert hat.

Und Weihnachten baut aber auch eine Brücke in die Zukunft, da es eben jedes Jahr kommt. Wie wird es denn an Weihnachten nächstes Jahr ausschauen oder in den nächsten Jahren, wenn sich da endlich mal diese weihnachtlichen Verheißungen erfüllt haben? Und wie werden wir dann Bilanz ziehen, wenn wieder Weihnachten ist, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Alles drei trifft an Weihnachten aufeinander, und eine meiner weihnachtlichen Lieblingsgeschichten, die illustriert ist.

Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens

Sie kennen es wahrscheinlich die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Es gibt ganz viele Verfilmungen und Adaptionen. Die Hauptfigur ist Scrooge. Ein hartherziger Geschäftsmann, ein gieriger alter Sünder, schreibt der Charles Dickens. Der Scrooge arbeitet in London in der Finanzbranche, und gönnt sich selber nix, und anderen auch nicht. Sogar an Heiligabend arbeit er bis spät in die Nacht, und auch sein armer Angestellter Bob Cratchit, muss es machen, und obwohl es Winter ist und wirklich kalt, wird die Firma kaum geheizt. Der Scrooge bekommt Besuch. Sein Neffe will ihn zum Weihnachtsessen mit der Familie einladen, aber der Scrooge sagt, Weihnachten ist dummes Zeug, Humburg, fröhliche Weihnachten – der Henker hole die fröhlichen Weihnachten, und nach dem Neffen kommen noch zwei Herren, die um Essen und Heizmaterial für arme und notleidende Menschen bitten.

Damals, zu Zeiten von Charles Dickens, gab es in England ein wahnsinniges Massenelend infolge von Industrialisierung und Missernten. Aber der reiche Scrooge, der gibt keine Spende, gibt es denn keine Gefängnisse und Armenhäuser? Und dann sagt er auch noch, sollen sie doch sterben! Das wird die überflüssige Bevölkerung vermindern. Es schnürt einem die Kehle zu, wenn einer so was Schreckliches sagt. Im Internet findet sich heutzutage sogar noch schlimmeres. Die Menschen sind brutal, und der Ton ist rau.

Wie geht es weiter mit dem Scrooge? Scrooge geht heim. Er isst sein ärmliches Mahl, ihm wird unheimlich, er denkt an seinen verstorbenen Kollegen, und der erscheint ihm jetzt als Geist. Zunächst gibt der Gute sich unerschrocken, er glaubt nicht an Gespenster. Das sagt er auch dem Geist, aber irgendwie erschüttern ihn die Schreie dieses Geistes dann doch. Der trägt nämlich die Ketten, die er sich selber angelegt hat: Schlösser, Verträge und Geldbörsen.

Der Scrooge sieht in diesem Geist seine eigene Zukunft und fleht um Hilfe, und der Geist kündigt Scrooge an. Es werden drei weitere Geister kommen, und tatsächlich kommt der erste Geist in dieser Nacht, der Geist der vergangenen Weihnacht. Er führt Scrooge in dessen Jugend. Scrooge sieht sich als Kind mit einer Schwester, die ihn liebt und sich um ihn kümmert. Er sieht sich als junger Mann, erinnert sich an fröhliche Feiern, und dann sieht er aber auch, wie er seine Verlobte verlässt, weil er mehr mit dem Geld verheiratet ist, als ich mit ihr je verheiraten kann. Scrooge ist ein bisschen entsetzt und auch gerührt von dem, was er sieht. Er will nur noch nach Hause, und er fällt wieder in Schlaf. Mir geht das auch zu Herzen.

Scrooge und Weihnachten

Wenn ich an vergangene Weihnachten denke, dann rührt mich das, wie es in der Kirche früher war, ich beim Krippenspiel mitgespielt habe, wie ich alles ganz offen geglaubt habe. Ich denke an verstorbene Angehörige, mit denen ich Weihnachten gefeiert habe, und an meine eigene kindliche Freude. Hab ich die noch irgendwo tief in mir drin? Was ist denn seitdem so passiert? Habe ich mich verändert? Kann ich mich noch so freuen?

Der zweite Geist repräsentiert den Geist dieser Weihnachtszeit. Er führt Scrooge erneut auf eine Reise, diesmal nicht in die Vergangenheit, sondern in das gegenwärtige weihnachtliche London. Auf dieser Reise begleitet der Geist Scrooge zu der Familie von Bob, seinem Angestellten. Trotz der Krankheit und Behinderung eines der Kinder feiert die Familie fröhlich. Dies verkörpert die Intimität des Augenblicks.

In diesem Moment wandelt sich Scrooge und erkennt den Wert des Lebens. Von einem Geist, sagt Scrooge mit einer Teilnahme, die er noch nie empfunden hat: Sag mir, wird das Kind am Leben bleiben. Der Geist zitiert Scrooge mit dessen eigenen Worten. Scrooge bedauert, dass er das gesagt hat. Wenn Menschen das Leid anderer sehen, lässt sie das nicht kalt, besonders wenn man das Leid von Einzelpersonen sieht und nicht nur irgendwelche zahlen.

Was sind da Ihre Gefühle, wenn Sie Weihnachten 2023 sehen? Kriege, die uns nahe gehen, viel Leid und elend politische Führer, die sie nicht mehr von Nächstenliebe und Menschlichkeit leiten lassen, sondern eher brutal, rücksichtslos und egoistisch sind. Die politische Lage ist unsicher und macht Angst. Das Geld ist bei vielen knapp wegen gestiegenen Nebenkosten und Lebensmittel. Was macht das mit uns?

Und während die einen nur noch auf sich achten, gibt es auch wirklich noch große Nächstenliebe, diakonische Arbeit und große Offenheit.

Zurück zum Scrooge. Der letzte Geist führt ihn jetzt ins künftige weihnachtliche London. Er belauscht Geschäftsleute, die über einen ungenannten Verstorbenen und dessen Geiz spotten. Na, wer könnte das wohl sein? Und er sieht auch die Familie von Bob, die jetzt trauert, weil das Kind, Tim, gestorben ist. Und schließlich sieht er den Grabstein des verhassten Toten, und natürlich liest er seinen eigenen Namen, Scrooge.

Weihnachten und der Blick in die Zukunft

Der Blick in die Zukunft. Menschen wagen ihnen und verändern dann ihr Leben. Die letzte Generation sieht in der Zukunft die Klimakatastrophe und reagiert in der Gegenwart mit umstrittenen Aktionen. Visionäre sagen, wenn ihr die Partei wählt, dann geht's euch bestimmt noch schlimmer. Fallt nicht auf falsche Versprechungen rein, sondern vertraut denen, die auf einen anständigen Umgang miteinander und eine Zukunft gerichtete, menschenfreundliche Politik setzen.

Wir können nicht so weiterleben wie bisher, wenn unsere Kinder und Enkel eine Zukunft haben wollen, und dabei klammern sich viele auch an diese Zukunftshoffnungen aus der Bibel, dass Gott für Frieden und Gerechtigkeit zeugen wird. Andere ändern wegen medizinischer Diagnosen ihr Leben. Und wieder andere erzählen mir beim Beerdigungsgespräch, wenn ich gewusst hätte, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hat, dann hätte ich sie öfters besucht.

Der Scrooge ändert jedenfalls sein Leben. Er steht auf von dieser Geisternacht und stellt fest, dass gerade der Weihnachtstag anbricht. In England ist es der 25. Dezember. Er winkt einen Jungen herbei und beauftragt den, den größten verfügbaren Truthahn als Festschmaus für die Familie von Tim zu besorgen und dort vorbeizubringen, ohne zu sagen, von wem der kommt. Den Herren, die um eine Spende für die Armen gebeten haben, gibt er großzügig. Übernacht ist Scrooge ein anderer geworden, und auch die Welt ist für ihn eine andere geworden.

Dickens erzählt: Scrooge ging in die Kirche, ging durch die Straßen, sah die Leute hin und her laufen, klopfte Kindern auf die Wange, sprach mit Bettlern später hinab in die Küchen und lugte hinauf zu den Fenstern der Häuser, und er fand, dass ihm das Vergnügen bereiten können. Er hätte sich nie träumen lassen, dass ihn ein Spaziergang oder sonst etwas so glücklich machen können. Das habe ich auch erlebt. Wer anderen hilft, der wird selber reicher. Das erzählen Menschen, die sich engagieren, immer wieder, und ist es vielleicht auch ein guter Vorsatz für sie. Mit der Familie seines Neffen zusammen feiert Scrooge Weihnachten, und als sein verängstigter Angestellter Bob kommt, dann erhöht er ihm das Gehalt und weist ihn an, ordentlich zu heizen.

Ich erkenne den Scrooge, mir selber: Geiz, Neid, schlechte Laune, die habe ich manchmal auch anderen. Gutes missgönnen: Gerade jetzt, wenn alles teurer wird, und da können die sich einen Urlaub leisten! Und was muss ich mich manchmal aufregen über die Leute! Dazu muss ich nur im Stau oder an der Supermarktkasse sein, und der Ton ist rau.

Aber will ich selber so sein? Denn so gibt's keine Zukunft. Dickens nennt seine Geschichte ein Weihnachtslied, Scrooge lernt in der Geschichte, wie man richtig Weihnachten feiert, wie man richtig auf das Kommen Gottes reagiert. Wie feiern Sie denn Weihnachten, wenn sie auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schauen? Ist das alles ein großer Humbug? Ich versuche wieder, wie das Kind in mir, das Kind aus meiner Vergangenheit, zu glauben, dass es da einen Gott gibt, der die Menschen liebt, und daran, dass alles besser wird. Damit verändere ich die Gegenwart und auch die Zukunft. Und möge auch von uns das gesagt werden, was man am Ende über eben dieser Scrooge sagt: dass er Weihnachten recht zu feiern weiß, wenn es überhaupt ein Mensch weiß. Gott, segne jeden von uns, Amen.

Gebet zu Weihnachten

Wir danken dir für die Geburt deines Sohnes Jesus Christus. Wir danken dir für deine Antwort auf unsere Suche nach Frieden, unsere Sehnsucht nach Liebe. Wir danken dir für die Freude, die viele von uns heute geschenkt wird, durch Worte der Zuneigung und Zeichen der Verbundenheit. Wir bitten dich für alle, die sich vor den Weihnachtstagen fürchten, für die Alleinstehenden, die in diesen Tagen besonders unter Einsamkeit leiden, für die Familien, deren Zusammensein von Frieden überschattet ist, für die Kranken, die nicht wissen, ob dies ihr letztes Weihnachtsfest auf Erden ist, für die notleidenden, die nichts geschenkt bekommen und nicht schenken können, für die Flüchtlinge und Vertriebenen, die sie nach Heimat und Geborgenheit sehnen. Wir bitten dich für alle, die sich nicht über Weihnachten freuen können, seit dem nahe: Verwandle ihre Furcht in neuen Lebensmut, ihre Traurigkeit in neue Hoffnung: Lass sie spüren, dass der Heiland auch für sie geboren ist, und lass den Stand von Bethlehem auch über ihrem Haus und in ihrem Herzen leuchten. Gott, wir bitten dich um Frieden bei uns, im kleinen, aber auch im großen, auf der ganzen Welt, lass die Menschen friedlich miteinander umgehen und die Kinder in Frieden aufwachsen. Wir bitten dich um die kleine Welt um uns herum, seit du bei uns und bei unseren Freunden und Angehörigen, bei allen, die wir jetzt vor dich bringen, schenke uns allen und der ganzen Welt ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und Frieden auf Erden. Gemeinsam beten wir, wie es Jesus selber uns gelehrt hat: Vater, unser, im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich, komme dein Wille, geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen

Ein Segen, aufgeschrieben von Hildegund Keul: Gott segne das Kind in dir, das kleine Mädchen, das du einmal warst und noch bist, den kleinen Jungen, der du einst warst und der heute in dir lebt. Gott segne dein Vertrauen ins Leben und heile deine Verletzungen. Gott gebe dir Sanftmut und Geduld im Umgang mit dem Kind in dir, damit du es nicht wegschiebt, sondern dich mit ihm anfreundest, damit du es in dir spielen und singen lässt. So bleibst du lebendig. Kindern steht der Himmel offen, auch dem Kind in dir. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen!

Ich wünsche Ihnen jetzt ein frohes und gesegnetes Weihnachten.