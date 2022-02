Sarah Vecera: In aller Kürze

Sarah Vecera ist Theologin, Autorin und stellvertretende Leiterin der Abteilung Deutschland der Vereinten Evangelischen Mission (VEM). 1983 wird sie in Oberhausen geboren und wächst im Ruhrgebiet auf. Nach dem Abitur macht sie einen Freiwilligendienst mit der VEM in Tansania und studiert anschließend Theologie, Sozialpädagogik und Religionspädagogik in Kassel und Bochum. Sarah Vecera ist ordinierte Prädikantin der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Ab 2013 arbeitet sie für die VEM in Wuppertal und wird stellvertretende Abteilungsleiterin der Region Deutschland sowie Bildungsreferentin mit dem Schwerpunkt "Rassismus und Kirche". Auch in ihrem Buch "Wie ist Jesus weiß geworden?" nimmt sie Rassismus in der Kirche in den Blick und verdeutlicht diesen anhand struktureller Fakten sowie biografischer Erfahrungen. Im Herbst 2021 wird Sarah Vecera für sechs Jahre in das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags gewählt.

Es gibt eine Frage, die Sarah Vecera überhaupt nicht mag. Die ihr immer und immer wieder gestellt wird. Ihr ganzes Leben ist das schon so. Die Frage lautet: "Wo kommen Sie her?"

"Aus Oberhausen", antwortet sie dann. Denn die 38-Jährige ist ein Kind des Ruhrpotts, hier ist sie geboren und aufgewachsen, hier lebt sie mit ihrer jungen Familie, spricht einen "ordentlichen Ruhrpott-Dialekt", wie sie es nennt. Doch wegen ihrer Hautfarbe glauben viele, dass Oberhausen ja wohl nicht die ganze Geschichte sein könne, und haken nach: Wo kommen Sie wirklich her, wo haben Sie Ihre Wurzeln?

Auch wenn diese Frage freundlich interessiert gemeint sei, würden ihr damit ein Fremdsein und ein "sogenannter Migrationshintergrund" attestiert, die es in ihrer Biografie nicht gebe.