Im Oktober können die Protestanten in Bayern in rund 1.500 Kirchengemeinden wieder ihre Kirchenvorstände wählen. Am 19. Mai werden die vorläufigen Wahlvorschläge per Kanzelabkündigung bekannt gegeben. Doch was tun, wenn sich AfD-Mitglieder unter die Kandidierenden mischen? Martin Becher, Leiter der neu gegründeten "Fachstelle Demokratie und gesellschaftliches Miteinander" der bayerischen Landeskirche, erzählt im Gespräch mit dem Sonntagsblatt, warum die AfD für ihn nicht mit christlichen Werten vereinbar ist und warum es keine gute oder einfache Lösung für Demokraten im Umgang mit der AfD gibt.

Herr Becher, ist die AfD mit christlichen Werten vereinbar?

Martin Becher: Selbstverständlich nicht. Auch wenn das manche Menschen anders sehen. Es gibt ja ganz offiziell den Zusammenschluss von "Christen in der AfD" innerhalb der Partei. Und trotzdem finde ich nicht, dass die AfD und christliche Werte zusammenpassen.

Warum nicht?

Becher: Es gibt ideologische Elemente bei der AfD, die christlichen Werten eindeutig widersprechen. Die AfD stellt die Gleichwertigkeit und damit die Gottebenbildlichkeit aller Menschen infrage. Sie grenzt zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte, sozial Schwache oder Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung aus. Außerdem propagiert die AfD einen völkischen Nationalismus und betrachtet die deutsche Staatsbürgerschaft im Sinne einer ethnischen Zugehörigkeit und Abstammungsgemeinschaft - also das alte Konzept von "Blut und Boden".

Die katholische Kirche hat schon Stellungnahmen verfasst, in denen sie sich dagegen ausspricht, dass AfD-Mitglieder Zugang zu Laienämtern bekommen. Evangelische Kirchenvertreter haben sich ähnlich geäußert. Von der bayerischen Landeskirche gibt es noch kein offizielles Papier dazu...

Becher: Landeskirchenrat und Diakonie sind darüber im Gespräch. Ein solches Positionspapier ist meines Erachtens Pflicht für die Kirche. Nicht in erster Linie als Abgrenzung zur AfD, sondern vor allem auch für uns selbst. Wir müssen für uns selbst bestimmen, wo wir als Kirche stehen und wo wir eine rote Linie ziehen gegen Hass und Hetze. Und wir müssen natürlich vor den Kirchenvorstandswahlen im Herbst den Vertrauensausschüssen mit so einer Verlautbarung den Rücken stärken. Sie brauchen Handlungssicherheit gegenüber Kandidaten, die sich menschenfeindlich positionieren.

Das hört sich nach keinem strikten Kurs gegen die AfD an...

Becher: Ich würde an der Stelle gern etwas zum Toleranz- oder Demokratie-Dilemma ausführen. Dann wird vielleicht klar, warum der Umgang mit der AfD so herausfordernd ist. Auch Journalistinnen und Journalisten tun sich ja schwer mit der Frage, wie sie am besten mit der AfD umgehen sollten.

Bitteschön.

Becher: Der britische Philosoph Karl Popper hat das Toleranz-Paradoxon geprägt, das man auch als Demokratie-Paradoxon bezeichnen könnte angesichts ihrer Bedrohung durch die AfD. Es lautet sinngemäß, dass uneingeschränkte Toleranz nicht möglich ist. Denn wenn Toleranz auch für die Intoleranten gilt und eine tolerante Gesellschaftsordnung nicht gegen deren Angriffe verteidigt wird, dann werden die Toleranten vernichtet und die Toleranz mit ihnen.

Was heißt das für die Demokratie?

Becher: Man muss, um die Demokratie zu verteidigen, Grenzen ziehen, sogar bis hin zu einem Parteienverbot. Für eine freiheitlich und rechtsstaatlich geprägte Demokratie ist das geradezu paradox, aber im Sinne ihres eigenen Überlebens notwendig. Es wird in der Demokratie also nie eine gute oder einfache Lösung im Umgang mit Demokratiefeinden wie der AfD geben.

Wo macht sich dieses Paradoxon konkret bemerkbar?

Becher: Wir erleben das in nahezu allen Konflikten mit der AfD. Sie nutzen ihre Rechte und Möglichkeiten, die ihnen in einer Demokratie zustehen, um diese zu zerstören. Das ist für die Demokratie eine asymmetrische Auseinandersetzung - weil es keine Gleichheit an "Waffen" gibt.

Nehmen wir etwa das Beispiel "Recht". In den Parlamenten sitzen laut den Recherchen von "Correctiv" einige AfDler, die gegen das Gesetz verstoßen haben, unter anderem wegen (gefährlicher) Körperverletzung, Beleidigung oder Volksverhetzung. Sie missachten also das Recht, und zwar sehr regelmäßig. Gleichzeitig nutzen sie den Rechtsstaat und das Recht nach allen Regeln der Kunst zu ihren eigenen Gunsten aus, etwa jetzt im Prozess gegen die Einschätzung des Verfassungsschutzes. Da wird in gewisser Weise die Justiz ausgehebelt.

Was bedeutet das jetzt für die Kirchen?

Becher: Das bedeutet erst mal eine Gratwanderung. Ist man zu weich im Umgang mit der AfD, dann setzt man sich der Gefahr aus, sich nicht klar und deutlich genug zu positionieren. Ist man zu hart, macht man sich juristisch unter Umständen angreifbar.

Die entsprechenden Papiere im Umgang mit der AfD auch von katholischen Bischöfen sind in erster Linie politische und theologische Positionierungen in der Öffentlichkeit. Eine rechtliche Handhabe, jemanden aus einem kirchlichen Amt oder gar Ehrenamt zu entfernen, weil er oder sie AfD-Mitglied ist, findet sich hier nicht. Auch der Freistaat Bayern tut das nicht mit seinen Beamten.

Für uns als Landeskirche bedeutet all dies: Unsere Stellungnahmen müssen neben der politischen und rechtlichen Abwägung gut biblisch-theologisch argumentieren.