1. Der digitale Adventskalender

Der digitale Adventskalender kann auf unterschiedliche Weise funktionieren. Ob eine tägliche Sprachnachricht auf WhatsApp, kurze Geschichten auf CD gebrannt oder ganz klassisch auf Kassette – der digitale Adventskalender ist eine gute Idee, um den Liebsten auf persönliche Weise eine Freude zu bereiten. Wer eine schöne Adventsgeschichte dafür sucht, kann zum Beispiel das Buch "Morgen kommt der Weihnachtsbär" von Janosch vorlesen. In 24 Geschichten wird erzählt, wie der kleine Weihnachtsbär durch die Welt geht, Wünsche einsammelt und an Weihnachten jedem das gibt, was er braucht. Bestellbar ist das Buch auf Buch 7.

2. Der Spielzeug-Adventskalender

Der Spielzeug-Adventskalender eignet sich vor allem für kleinere Kinder. Besonders gut funktioniert das mit Lego: Jeden Tag befindet sich ein neues Legoteil in diesem Kalender. Am 24. Dezember haben die Kinder dann so viele Legoteile zusammen, dass sie ein Schiff oder ein Uboot bauen können. Alternativ dazu können natürlich auch andere Spielsachen in verschiedene Teile zerlegt und verpackt werden - und erst ganz zum Schluss ergibt sich der Sinn.

3. Der Tee-Adventskalender

Wer es gerne warm mag, kann einen schönen Adventskalender mit Tee oder Kaffee basteln. In einem Tee-Adventskalender können die Beschenkten dann jeden Tag eine neue Teesorte ausprobieren. Eine Freude für alle Teeliebhaber*innen. Und wer es ganz eilig hat, kann die Tee-Adventskalender auch im Drogeriemarkt oder beim Teehändler kaufen.

4. Der Schokoladen-Adventskalender

Ganz klassisch ist der allzeit bekannte und beliebte Schokoladen-Adventskalender. Verschiedene Schokoladensorten, Pralinen oder Überraschungseier können in diesen Adventskalender verpackt werden. Wer dem Kalender eine persönliche Note geben will, kann bei einem Drogeriemarkt noch kleine Fotos ausdrucken und diese auf die Verpackung kleben.

5. Der Kerzen-Adventskalender

Bei diesem Adventskalender verpacken wir 24 Kerzen. Wer möchte, kann kleine Zettel mit einem Bibelvers schreiben und diese an die Kerze binden - oder den Vers mit einem Kerzenstift direkt auf die Kerze schreiben. Die Kerzen erinnern uns daran, worum es in der Adventszeit und an Weihnachten wirklich geht.

6. Der Upcycling-Adventskalender

Klopapierrollen können sehr leicht genutzt werden für das Basteln eines Adventskalenders. Dafür wird die Pappe der Klopapierrolle aufgehoben, mit Schokolade befüllt, an beiden Seiten mit etwas Papier verschlossen und mit einer Zahl versehen. Und das Beste: Nächstes Jahr können die Klopapierrollen erneut für den Adventskalender verwendet werden.