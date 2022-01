Unter der Überschrift "Licht trifft Dunkel" sind in der Bayreuther Stadtkirche ab 9. Januar Fotografien des emeritierten Professors für Mineralogie Valentin Köhler ausgestellt. Zu sehen sind großformatige Fotos, die das Licht selbst in Szene setzen, das in Dunkelheit eindringt und sie verändert, stellt Stadtkirchenpfarrer Carsten Brall die Ausstellung vor. "Es ist eine schlichte und zugleich eindrucksvolle Formensprache, die diese Aufnahmen ganz alltäglicher Szenen und Gegenstände widerspiegelt." Die Ausstellung werde bis zu Lichtmess, 2. Februar gezeigt. Sie ist in das Programm "Hoffnung.Leben.Licht" der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern aufgenommen wurde, in dessen Rahmen in ganz Bayern Projekte an der Schnittstelle von Glaube und Kunst in Kirchen gezeigt werden.

Für den Fotografen sei die Stadtkirche ein besonderer Ort, erklärt Brall, denn hier sei er getauft konfirmiert und getraut worden. Eröffnet wird die Ausstellung in Gegenwart des Künstlers im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag, 9. Januar um 10 Uhr in der Stadtkirche.