Auch in diesem Jahr will der Freistaat innovative Demenzprojekte auszeichnen. Träger könnten sich ab sofort für den Demenzpreis 2022 bewerben, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums. Die Ausschreibung läuft bis 27. März, die Verleihung soll am 28. Oktober in Augsburg stattfinden. Der Preis ist mit insgesamt 6.000 Euro dotiert.

Schätzungen zufolge sind in Bayern etwa 240.000 Menschen von einer demenziellen Erkrankung betroffen, Tendenz steigend. Für sie gebe es viele Projekte, die ihre und die Lebensbedingungen ihrer Angehörigen verbesserten, sagte Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU). Menschen mit Demenz bräuchten einen festen Platz in der Mitte der Gesellschaft. Die Projekte, die mit dem Demenzpreis ausgezeichnet werden, hätte eine Vorbildfunktion für ganz Bayern und leisteten einen bedeutenden Beitrag für unsere Gesellschaft.