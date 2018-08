CVJM Bayern: Burg Wernfels aufwändig saniert

106 000 Goldmark hatte der bayerische Landesverband des CVJM 1925 für die Burg Wernfels an einen Privatmann hingeblättert. Die Zahl hat Gottfried Sennert sofort parat. Der Landessekretär für die Leitung der Burg Wernfels ist schon seit 42 Jahren der "Mann für alle Fälle" in der Anlage. "Aber nur zu zehn Prozent meiner Zeit, die restlichen 90 gehen für die Verwaltung drauf", lacht der Demnächst-Rentner, der fast schon sein ganzes Leben lang seine geistige Heimat im christlichen Jugendverband hat. Ihn trifft man meist in dem kleinen Häuschen am Eingang an, der "Schaltzentrale" über den Gästebetrieb: Jährlich 51 000 Übernachtungen auf vier Stockwerken in rund 70 Zimmern und 200 Betten.

Viele Sagen rund um die Burg Wernfels

Sennert kennt jeden Winkel der Anlage, deren Ursprünge auf die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts zurückgehen. Er kennt viele Sagen, die sich um die Burg ranken und viele Geschichten, die er auch schon selbst hier mit den Hunderten Gruppen erlebt hat, die in den vergangenen vier Jahrzehnten ein und aus gingen.

Ein großer Teil kommt nach wie vor aus Kirchengemeinden, die ihre Jugendfreizeiten auf der Burg Wernfels verbringen. Mindestens ebenso viele Schulklassen fragen jedes Jahr für eine Reise ins fränkische Seenland in ritterlichem Ambiente an. Und ein kleiner Teil der Gäste sind Hochzeits- oder Geburtstagsgesellschaften sowie Firmen, die über eine separate Reise + Service GmbH des CVJM Bayern Räume in der Burg anmieten können und sich eine schöne Zeit machen, hoch über dem Spalter Ortsteil Wernfels mit seinen rund 400 Einwohnern.