Matthias Pöllmann kommt aus einer "Schürzen-Dynastie". Bereits seine Großeltern waren im Wandergewerbe tätig und haben im heimischen Keller Schürzen genäht. Kurz nach dem Krieg ein Riesenerfolg. Sie kauften ein altes Kalkwerk im Landkreis Bayreuth und funktionierten es zur Näherei um.

2007 kam die Wende

Das Geschäft boomte, mehr als 100 Mitarbeiter waren in Bindlach bei Bayreuth für die Pöllmanns tätig. Seine Eltern vertrieben die Schürzen mittlerweile über die großen deutschen Versandhäuser wie Quelle. Zusätzlich zu Schürzen wurde in den 80ern und 90ern auch noch Damenoberbekleidung gefertigt. Als es dann zum Niedergang der Versandhäuser kam, stellten auch die Pöllmanns 2007 ihre Produktion ein. Die Söhne Matthias und Markus betrieben in Deutschland mittlerweile einige Einzelhandelsgeschäfte und eine große Änderungsnäherei in Bayreuth.

Matthias ist mehr oder weniger in der Näherei aufwachsen: "Schon als kleiner Knirps bin ich unter den Tischen der Näherinnen rumgekrabbelt und habe mir Bonbons stibitzt", erzählt der Bayreuther lachend. Auch mit der Nähmaschine konnte er bereits als kleiner Junge sehr gut umgehen und erste kleine Sachen nähen. Den Wunsch, etwas Eigenes herzustellen, hatte der 43-Jährige schon immer. Doch "in den letzten fünf Jahren kam der konkrete Wunsch auf, wieder eine Schürze zu machen", erzählt Pöllmann weiter. Jedes Produkt habe einen zweiten Frühling verdient, findet er.

Corona-Lockdown macht erfinderisch

Den Anstoß gab dann der Corona-Lockdown. Alle Geschäfte mussten schließen. Geld verdienen im Einzelhandel? Ein Ding der Unmöglichkeit. Mit der Idee einer Stoffmaskenproduktion konnte zumindest die Näherei am Laufen gehalten werden. Aber schon bald wurden die Rohstoffe knapp, die üblichen Handelswege aus China waren abgeschnitten, "da haben wir uns in der Gegend umgeschaut und festgestellt: Eigentlich bekommt man ja alles bei uns in Oberfranken", resümiert der Geschäftsmann. Eine eigene Schürze "Made in Germany" war auf einmal möglich.

Mit einer Weberei aus Helmbrechts hat sich Pöllmann ans Planen gemacht. Nicht nur in Deutschland hergestellt sollte das Stück sein, sondern auch nachhaltig. Mit "Seaqual" wurde der Stoff gefunden, aus dem die Schürze gewebt werden sollte. Seaqual ist eine globale Gemeinschaft aus Fischern, Forschern und Wissenschaftlern.

Geld für Plastikmüll

Das Ziel ist, Flüsse zu reinigen, Strände und Meere von Müll zu befreien. Umgewandelt in Garn, können neue Produkte entstehen. Fischer können gegen Geld Plastikmüll abgeben, der sich in ihren Netzen verfangen hat. Bisher wurde dieser "Beifang" wieder zurück ins Meer geworfen. Die ersten Webversuche mit Seaqual waren aber nicht zufriedenstellend, "der Stoff war viel zu steif, man konnte kein Textil daraus machen, das man gern anziehen möchte". So wurden immer neue Versuche mit Beimischungen gemacht. Mit Biobaumwolle hat es dann geklappt, "die Stoffanmutung war perfekt", erinnert sich Pöllmann.

Der Unternehmer ist Perfektionist und hatte auch an das Design seiner Schürze hohe Ansprüche. Clean sollte sie sein, chic und funktionell. "Ich wollte ein Abtrockentuch dran haben, aber die Befestigung sollte nicht eine lumpige Schlaufe sein." Auch Taschen, die man nicht sieht, sollten vorhanden sein.

Haken kommt auch aus Oberfranken

So wurde lange daran gefeilt und ausprobiert, bis das Ergebnis so stimmig war, wie es sich der "Schürzenmacher" vorgestellt hat. Neben der Schürze wird auch gleich der passende Haken mitgeliefert; der ist aus Porzellan und wird auch in Oberfranken hergestellt.

Pöllmann hat es geschafft, dass all seine Produkte in einem Radius von 100 Kilometern hergestellt werden können. Der Stoff wird in Helmbrechts gewebt, die Schürzen in Bayreuth genäht und der Kleiderhaken aus Porzellan in Selb gebrannt.

"Ich möchte, dass meine Urenkel noch eine lebenswerte Welt haben."

Unvergessen bleibt für Pöllmann der Moment, als er die erste nachhaltige Schürze aus seiner Produktion in der Hand gehalten hat: "Ich war so unfassbar stolz, und auch meine Eltern haben sich so gefreut, dass es wieder eine Schürze aus dem Hause Pöllmann gibt, noch dazu nachhaltig."

Neben der ErwachsenenSchürze "Antoine" gibt es noch die Kinderschürze "Toni" sowie Abtrockentücher oder Kochhandschuhe aus 100 Prozent Biobaumwolle – ohne Seaqual gewebt, denn "Abtrockentücher dürfen kein Polyester enthalten, weil sonst das Wasser nicht abperlen kann". Seinen ökologischen Fußabdruck ein wenig zu verkleinern war Pöllmanns Ziel. Dem ist er zumindest einen kleinen Schritt näher gekommen.