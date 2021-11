Wunsiedel ist bunt: Wie sich die Kreisstadt in Oberfranken gegen Rechtsextremismus wehrt

Die Kreisstadt Wunsiedel stand lange im Fokus von Neonazis, weil Hitlerstellvertreter Rudolf Hess auf dem dortigen Friedhof begraben war. Christine Lauterbach vom Netzwerk: "Wunsiedel ist bunt" erinnert sich mit Schrecken an diese Zeit:

"Deswegen ist Wunsiedel zu einem Pilgerort geworden und war für Nazis aus ganz Deutschland und aus Europa sehr attraktiv."

Noch immer ist schwer vorstellbar, was Anfang der 2000er dort vor sich ging. Es gab heftige Auseinandersetzungen zwischen Polizei, Rechtsextremen und Gegendemonstranten. Ein Gegenpol musste her und so gründetet sich 2005 das Netzwerk " Wunsiedel ist bunt".

Wunsiedel zeigt Flagge gegen rechts

Seit 2011 ist das Grab von Rudolf Hess aufgelöst. Manche rechte Gruppierungen pilgern aber immer noch nach Wunsiedel. Und die Einwohner und das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt" demonstrieren unermüdlich dagegen und zeigen Flagge.