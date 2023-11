Landtagswahlen in Bayern

Diakonie-Vorstand Andrea Betz: Landtagswahl verdeutlicht gesellschaftliche Spaltung

"Wir sind als Diakonie eine Stimme für benachteiligte Menschen", sagt die Vorstandssprecherin der Diakonie in München und in Oberbayern, Andrea Betz, im Interview mit dem Sonntagsblatt. Im Nachgang der Landtagswahl in Bayern berichtet sie, welche Erwartungen sie an die neue Regierung hat.