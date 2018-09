Evangelische FOS: neue iPad-Klasse "Gesundheit"

Mit beiden Projekten beschreitet die evangelische Fachoberschule "Friedrich Oberlin" Neuland. Die Gesundheitsschiene ist erst seit einem Jahr als Schulzweig an Fachoberschulen zugelassen. Schulleiterin Friederike Lenssen ist damit gern vorn dabei: "Ob Reha, Prävention, Verwaltung, Ernährung, Pflege oder medizinische Behandlung: Zehn Prozent aller Ausbildungsplätze und Studienrichtungen finden sich im Gesundheitsbereich." Und weil Gesundheitsthemen für jeden relevant seien, bringe die neue FOS-Schiene den Schülern auch persönlich etwas.

Das sahen offensichtlich auch die Jugendlichen so: Das Interesse war so groß, dass Lenssen und ihre Stellvertreterin Sylvia Berger zwei Infoabende anbieten mussten und die 30 Plätze für die erste Gesundheitsklasse schnell weg waren. Schon in der letzten Ferienwoche geht es für die überwiegend weiblichen Schüler mit einem Pflege-Vorkurs inklusive Erster Hilfe los. Pflege ist auch ein Schwerpunkt in der 11. Klasse: "Ein Praktikumsplatz im Pflegebereich ist für alle fix", sagt Lenssen.