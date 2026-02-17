Bei den Olympischen Winterspielen in Italien begleitet Pfarrer Thomas Weber deutsche Athlet:innen als Seelsorger. Er erzählt, wie er Sportler:innen inmitten von Leistungsdruck, Wettkampfstress und hoher Erwartungshaltung unterstützt, welchen Stellenwert Glaube im Hochleistungssport hat und wie persönliche Begegnungen zwischen Kulturen, Religionen und Generationen Olympia zu einem besonderen Erlebnis machen.

Welche Fragen bewegen Sportler:innen, wenn sie zu Ihnen kommen?

Thomas Weber: Grundsätzlich gilt: Wer sich für Olympia qualifiziert hat, hat schon eine herausragende Leistung gebracht, oft auch über Jahre hinweg im Weltcup. Die Athletinnen und Athleten, die zu uns kommen, haben ihren Fokus auf die olympischen Topleistungen gerichtet. Und dazu gehört immer, dass nur einer gewinnen kann, zwei Medaillen bekommen, und der Rest muss mit dieser Realität umgehen. Mit dem Druck umzugehen, das kennen sie die ganze Saison über, auch wenn es je nach Sportart unterschiedlich im Fokus der Öffentlichkeit steht.

Ich würde nicht sagen, dass Olympia ein Ort ist, an dem plötzlich Existenzängste ausbrechen. Gerade hier in Italien haben wir viele Familien und Freunde gesehen, die ihre Verwandten unterstützen. Es ist nicht so, dass Athletinnen und Athleten zu uns, meiner katholischen Kollegin Lisa und mir kommen und völlig niedergeschlagen sind, nicht wissen, wie es weitergeht und uns alles aus dem Herzen ausschütten. So darf man sich Olympia nicht vorstellen. Die Gespräche drehen sich eher um den Umgang mit Leistungsdruck, Motivation, aber auch um persönliche Fragen.

Wie präsent ist der Glaube im Olympischen Dorf? Kann Spiritualität die Leistung fördern?

Über die Jahre habe ich gemerkt, dass Athleten dann Topleistungen bringen können, wenn das gesamte Umfeld stimmt. Es gibt verschiedene Bausteine: Familie, Verein oder Trainingsgruppe, Sportpsychologen, die die Athleten betreuen, und die Trainer, die eine zentrale Rolle spielen. Bei Olympia geht es auch darum, aus Einzelathleten ein Team zu formen. Einzelathleten wohnen teilweise ein, zwei Wochen zusammen im Athletendorf.

Ein weiterer Baustein ist der christliche Glaube. Das ist etwas, das ich nicht nur im Sport, sondern auch als Gemeindepfarrer in Gevelsberg erlebe. Athleten sagen: "Der Glaube ist mir wichtig." Sicherlich ist unsere deutsche Mentalität etwas zurückhaltender als beispielsweise die südamerikanische, wo Sportlerinnen und Sportler ihren Glauben oft bewusst in der Öffentlichkeit zeigen.

Ein eindrückliches Beispiel war 2024 bei den Sommerspielen in Paris: Die deutsche Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye sagte nach ihrem Goldgewinn öffentlich, dass Gott ihr Kraft gegeben habe. Bei der Feier im Deutschen Haus war es mucksmäuschenstill, als sie dieses Bekenntnis abgab. Man merkt dann, dass der Glaube neben den anderen Bausteinen – Familie, Verein, Trainer, Psychologen – eine starke Stütze sein kann. Die Parallele zwischen Sport und Leben ist offensichtlich: Wir alle kämpfen mit Niederlagen und freuen uns über Siege, und Glaube kann dabei ein Fundament sein.

Olympische Spiele stehen auch für Völkerverständigung. Wie erleben Sie den Austausch unter den Athlet:innen?

Religionen spielen eine Rolle, aber bei den Winterspielen ist das etwas anders als bei den Sommerspielen. Die Winterspiele sind kleiner, und die großen Wintersportnationen sind meist christlich geprägt. Im Sommer kommen viele Athleten aus Asien oder Afrika hinzu, im Winter ist es überwiegend der christliche Glaube.

Wir haben südkoreanische Pastoren getroffen, die ihr Team begleiteten, und den österreichischen Kollegen Johannes Lackner für Team Österreich. Das sind schon Begegnungen, die den interkulturellen Austausch zeigen.

In Mailand, wo wir eine Woche waren, spürte man, dass sich alle freuten, auch Sportarten zu treffen, die man sonst nicht sieht: Eishockeyspielerinnen und -spieler, Eiskunstläuferinnen und -läufer, Schnellläuferinnen und -läufer. Mailand war ein besonderer Ort für diese Begegnungen. Gleichzeitig ist es schade, dass wir zu alpinen, nordischen oder Bob-Sportarten keinen Kontakt haben. Das ist bei Winterspielen leider oft so, anders als bei den zentralen Sommerspielen in Paris. Die Wege sind lang, und die Spiele werden zunehmend unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit geplant, sodass Wettkampfanlagen weit auseinanderliegen.

Winterspiele stehen in der Kritik wegen Umwelteinflüssen wie Kunstschnee und Landschaftsveränderungen. Wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um?

Das betrifft nicht nur Olympia, sondern den Wintersport allgemein. Bei den Vorbereitungen gab es Diskussionen über die Notwendigkeit einer Bobbahn in Cortina und die Skisprungschanze. Die Italiener wollten diese bauen, weil sie eine starke Wintersportnation sind. Wie die Nachnutzung aussehen kann, wird sich zeigen.

Grundsätzlich ist die Erzeugung von Schnee mit Wasser und Kälte mittlerweile in vielen Skigebieten Standard. Zukünftig wird es schwierig, eine Wintersportsaison ohne diesen Schnee zu garantieren. Es ist daher wichtig, über die Zukunft des Wintersports und nachhaltige Lösungen nachzudenken.