Fünf Nominierte für Kinderbuch-Grafikpreis "Serafina"

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur hat die fünf Nominierten für den Serafina-Nachwuchspreis für deutschsprachige Illustratoren bekanntgegeben. Die Auszeichnung wird zum achten Mal vergeben, teilte die Akademie am Montag in Volkach mit. Der Preis wird von der Akademie, dem Börsenblatt des Deutschen Buchhandels und der Frankfurter Buchmesse verliehen. Die 2.500 Euro Preisgeld stiftet die Mediengruppe Pressedruck aus Augsburg. Darüber hinaus erhält der Gewinner die Porzellan-Giraffe Serafina aus der Porzellan-Manufaktur Nymphenburg.

Chancen auf die renommierte Auszeichnung haben in diesem Jahr die Schweizerin Laura D'Arcangelo für ihr Buch "Herr Bert und Alonso jagen einen Dieb", die rumänische Künstlerin Arinda Craciun für die Illustration des Buchs "Hunde im Futter - Eine Grammatik in Bildern", die in Frankfurt geborene Künstlerin für ihr Bilderbuch "Die Tode meiner Mutter", die in Mainz geborene Ceylan Maurer für die Illustration von "Das große Büchergilde Gedichtbuch" sowie die Schweizerin Sabine Rufener für ihr Buch "Der Wal im Garten". Verliehen werden soll der Preis am 20. Oktober auf der Buchmesse.