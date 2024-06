In unserer aktuellen Sendung stellen wir ein paar sportliche Aktionen der Kirche vor. Zum Beispiel spielt die Evangelische Jugend die taktische Trendsportart "Jugger": Zwei Mannschaften gehen mit überdimensional großen schaumstoffgepolsterten Wattestäbchen und Ketten aufeinander los. Es ist laut, Kampfgeschrei und Trommelschläge sind zu hören. Fast wie in einem Computerspiel. Doch hinter der Trendsportart "Jugger" steckt noch viel mehr. Denn Jugger verbindet, so Christian Nürnberger, Dekanatsjugendreferent in Hof:

"Es hat ein bisschen einen Anreiz wie Computerspiele und so kann auch jemand mitspielen, der nicht so sportlich ist und der findet auch seine Rolle und das kann mega wichtig sein fürs Team."

Teamgeist und kirchliche Jugendarbeit gehören zusammen. Er gehört wie der gegenseitige Respekt unbedingt zu jeder Sportart. Das sieht auch Sport- und Religionslehrer Andreas Sponsel so. Der frühere Profitorwart möchte christliche Werte in Turnhalle und Klassenzimmer vermitteln. Sein Glaube hat ihm in vielen Situationen geholfen. So zum Beispiel auch, wenn er als Torwart den Ball nicht halten konnte.

"Gottes Liebe zählt für alle, auch wenn ich den Ball nicht halte und wir verlieren, Gott nimmt den Menschen trotzdem an."

Ein weiteres Beispiel für ein rücksichtsvolles Miteinander sind die Bayreuther Rollstuhlbasketballer, bei denen Sportler mit und ohne Handicap im Rollstuhl in einem Team spielen. Obwohl es nicht gerade zimperlich zugeht. Sebastian Gillsch, der Teammanager vom RSV Bayreuth Basketball, liebt diesen Sport:

"Das ist die inklusivste Sportart der Welt, Männlein und Weiblein, Menschen mit und ohne Handicap gehen zusammen auf Korbjagd und das macht für mich den ganz besonderen Reiz dieser Sportart aus."

So können Turnhallen und Sportplätze auch zu Lieblingsorten werden, so wie bei Pfarrer Hans-Hermann Münch der Fußballplatz in Weißenstadt, den er uns in der Sendung vorstellt.