Pfarrerinnen sind Ersatzeltern und Beraterinnen

Sein Tutor-Kollege Oli, der Informatik studiert und im Fernstudium Theologie, stimmt zu: An der TU mit ihren 41 000 Studenten rutsche man leicht in die Anonymität – "an der EHG ist es intimer." Neben seinem Studium interessierten ihn eben auch Lebensfragen: "Warum bin ich hier? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Wenn Uni nur lernen bedeutet, wäre das zu trist", sagt der 22-Jährige vom Bodensee.

Die beiden Pfarrerinnen füllen mehrere Rollen aus: Sie sind Beraterinnen und Ersatzeltern für die Studentengemeinde, Botschafterinnen und Netzwerker im System TU. Oft seien die Mitarbeiter gegenüber der Kirche skeptisch. "Es braucht Zeit, Vertrauen, positive Begegnungen", weiß Katarina Freisleder. Eine Glaubenswüste ist der Campus in Garching aber nicht: Gerade weil die Diskrepanz zwischen Naturwissenschaft und Glaube scheinbar so groß sei, hätten viele ein Interesse an spirituellen Fragen. "Man kommt mit Forschung sehr weit, und dennoch gibt es Momente im Leben, in denen ich nichts mehr in der Hand habe", beschreibt es Claudia Häfner.

Als "Fachleute für Grenzerfahrungen" wollten sie einen Raum für Lebensfragen geben und Geborgenheit im Glauben vermitteln, ergänzt Katarina Freisleder. Die EHG ist dabei offen für alle Glaubensrichtungen: Katholiken, Baptisten, Freikirchler, Bibeltreue, International Christian Fellowship, Muslime – alle sind willkommen. "Der Glaube ist ein verbindendes Element", sagt Claudia Häfner. Und Rituale sind sprachübergreifend verständlich – praktisch an einem internationalen Standort wie der TU München.