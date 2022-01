Fitness-Influencerin Sophia Thiel rät ihren Fans, bei psychischen Problemen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hintergrund ist ihre eigene Therapie-Erfahrung, wie Thiel der "Augsburger Allgemeinen" erzählte. Habe sie zunächst noch gedacht, sie sei stark genug auch ohne diese Unterstützung, habe sie dann in der Therapie schon in den ersten Sitzungen gemerkt, dass es ihr besser gehe. Eine diagnostizierte Essstörung habe sich dadurch behandeln lassen.

"Eine Therapie ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke", betonte die 26-Jährige. Es sei gut, sich so früh wie möglich Hilfe zu holen - aber natürlich sei es nie zu spät dafür. Thiel räumte ein, dass sie jungen Menschen kein gutes Vorbild gewesen sei. "Früher habe ich einen Lifestyle vorgelebt, der einen unglaublichen Druck auf andere ausgeübt hat", sagte sie. Gelernt habe sie: Wenn man sich nur an dem orientiere, was andere vormachten, lebe man das eigene Leben nicht mehr so, wie es für einen selbst gut und richtig sei.

Influencerin Thiel hat alleine auf ihrem deutschsprachigen YouTube-Kanal knapp eine Million Abonnenten. Ihre Videos wurden dort fast 148 Millionen Mal abgerufen.