Skandale in den beiden christlichen Kirchen führen momentan dazu, dass immer mehr Leute den Entschluss fassen, aus der Kirche auszutreten. Gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, wieder den Schritt zurück in die Kirche zu gehen.

Kirchenmitgliedschaft als Bereicherung

Einer von ihnen ist der Jura-Student Michael Wittkopf, der seit letztem Jahr wieder Mitglied in der Ev. Kirchengemeinde der Stadtkirche Bayreuth geworden ist. Warum er sich dafür entschieden hat und welche Bereicherung die Mitgliedschaft in seinem Alltag ist, zeigt das Evangelische Fernsehmagazin im April.

Um in die Kirche wiedereinzutreten, gibt es mehrere Möglichkeiten: Man kann sich zum Beispiel einfach beim Pfarrbüro der Kirchengemeinde melden oder man kontaktiert eine der vier bayerischen "Kircheneintrittsstellen". Was diese Stellen leisten und warum gerade Zweifler dort einen richtigen Ansprechpartner finden, erklärt Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr von der Nürnberger Kircheneintrittsstelle im Talk.

Taufe ist lebenslanges Bekenntnis zum Glauben

Generell gilt: Jeder getaufte Christ ist in der Kirche immer wieder herzlich willkommen, denn die Taufe ist ein lebenslanges Bekenntnis zum Glauben. Bei einem Gottesdienst mit Tauferinnerung an Ostern stärken und vergewissern sich viele Christen in ihrem Glauben nochmal ganz bewusst, auch in der Osternacht in Wetzhausen im oberfränkischen Dekanatsbezirk Rügheim. Die Redaktion von "Grüß Gott Oberfranken!" ist mit der Kamera dabei.

In der Rubrik "Mein Lieblingsplatz" stellt Michael Götz vom Evangelischen Presseverband für Bayern seine Taufkirche, die Markgrafenkirche in Seibelsdorf, vor. Das Taufbecken trägt er sogar als Tattoo auf dem Arm.